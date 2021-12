Pronostic Saint-Etienne Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’effet Dupraz pour Saint-Etienne face à Nantes

La lourde défaite concédée à Geoffroy-Guichard face au Stade Rennais (0-5) aura coûté sa place à Claude Puel, qui n’a jamais su imposer sa patte dans le Forez. Le revers concédé ensuite lors de la dernière journée en Champagne face à Reims (2-0) aura montré que Julien Sablé n’était pas prêt pour diriger un club professionnel. Avec des moyens limités, les dirigeants stéphanois se sont lancés à la recherche d’un coach qui pourrait leur permettre de se sauver. L’heureux élu est Pascal Dupraz qui avait réussi pareille mission lors de son passage à Toulouse. Cependant, l’ancien technicien toulousain reste sur des résultats décevants notamment lors de son passage à Caen. Le nouvel homme fort de l’ASSE doit permettre à son équipe de retrouver de la confiance pour parvenir à se sortir d’une situation qui semble mal embarquée. Pour sa première sur le banc, ses hommes ont fait le job face à Lyon Duchère (0-1) en Coupe de France grâce à une réalisation d’Arnaud Nordin sur une passe de Khazri (7 buts en L1 cette saison). Ce mercredi, les Verts auront forts à faire face à une formation nantaise nettement plus technique. Dupraz sera privé de plusieurs joueurs importants puisque les Moukoudi, Boudebouz, Green ou Hamouma sont blessés tandis que Bouanga purgera son dernier match de suspension.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Nantes arrive en grande forme dans le Forez. En effet, l’an passé à la même période, les Nantais étaient en grande difficulté et avaient profité de l’arrivée d’Antoine Kombouaré pour se sauver lors des barrages. Actuellement, les Canaris sont calés dans le ventre mou du championnat avec 10 points d’avance sur le premier relégable. Les Nantais restent sur deux très bonnes opérations en Ligue 1 avec un succès à Lorient (0-1) relégable, et surtout à domicile contre Lens (3-2). Menés de 2 buts, les Canaris ont retourné la situation pour décrocher un très beau succès. Porté par son trio offensif composé de Kolo Muani, Simon et Blas, le FCNA a fait voler en éclats la défense lensoise. Cependant, l’ancien Guingampais (meilleur buteur nantais) sera absent à Geoffroy Guichard suite à une accumulation de cartons. En Coupe de France, Nantes s’est sorti difficilement de son délicat déplacement à Sochaux, en s’imposant lors de la séance des tirs aux buts (0-0 score final). A domicile, les Verts compteront sur le fameux choc psychologique du changement d’entraîneur pour accrocher au moins un point face à des Nantais en confiance.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !