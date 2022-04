Pronostic Saint-Etienne Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

6/6 pour Monaco face à Saint-Etienne ?

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Saint-Etienne Monaco chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En grande difficulté cette saison, l’AS Saint-Etienne a en plus un calendrier difficile à venir puisqu’elle va successivement affronter trois formations qui jouent le podium, à savoir Monaco, Rennes et Nice. Depuis fin janvier, les Stéphanois se montrent solides puisqu’ils n’ont perdu qu’à 3 reprises face au Paris Saint-Germain (3-1) et Marseille (2-4), les deux premiers, et plus surprenant sur la pelouse de Lorient (2-6) dans un jour sans. La semaine passée, les joueurs de Dupraz ont réussi à sortir de la zone de relégation grâce à leur succès face à Brest (2-1) sur un doublé de Camara. En milieu de semaine, les Verts disputaient un match crucial face à Bordeaux. Absent des débats pendant les 20 premières minutes, Sainté s’est rapidement retrouvé mené par deux buts, concédés sur des corners. Au plus mal, les joueurs du Forez ont trouvé les ressources pour revenir au score par Bouanga, avant que Nordin n’égalise en seconde période. Le virevoltant ailier stéphanois aurait même pu offrir la victoire aux siens mais a trouvé la barre sur un centre de Khazri. Bousculés en fin de match, les hommes de Dupraz ont tenu ce nul (2-2) qui leur permet de conserver leur avance sur Bordeaux, 19. En revanche, avec le succès clermontois à Troyes, les Verts sont retombés dans la zone rouge, à la 18place. La fin de saison s’annonce intense pour les Verts qui se doivent de prendre des points dans ce calendrier démentiel.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AS Monaco pourrait réaliser le hold-up de fin de saison. Pas au mieux depuis l’entame de ce nouvel exercice, le club du Rocher s’est souvent retrouvé en milieu de tableau et a peut-être trouvé le déclic tant recherché lors du succès face au Paris Saint-Germain fin mars (3-0). Depuis cette victoire, les Monégasques ont remporté tous leurs matchs en Ligue 1 face à Metz (1-2), Troyes (2-1), Rennes (2-3) et dans le derby contre Nice (1-0) en milieu de semaine. Face aux Aiglons, Golovin a trouvé la faille en fin de première période et a permis à son équipe de revenir parmi les européens, et de se rapprocher du podium. En dominant consécutivement Rennes et Nice, deux adversaires directs, l’ASM s’est offert le droit de rêver à un retour en Ligue des Champions. Après avoir connu des débuts mitigés, Philippe Clement semble avoir trouvé la bonne formule avec un Vanderson de plus en plus influent et un Ben Yedder toujours très remuant qui a manqué de peu sa 20e réalisation de la saison en L1 face à Nice. Contre une équipe stéphanoise fragile défensivement, Monaco devrait poursuivre sur son excellente série et signer une 6victoire consécutive.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !