Pronostic Saint-Etienne Lille : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Un Saint-Etienne - Lille portes ouvertes

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Saint-Etienne Lille chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

11la saison passée grâce à une belle remontée au classement sur la fin d'exercice, Saint-Etienne espère cette fois ne pas avoir à se faire peur pour son maintien. Pour l'instant, les Verts sont encore invaincus mais ont démarré leur saison par 2 matchs nuls : le premier à domicile face à Lorient (1-1) et le 2dimanche dernier à Bollaert au terme d'une belle rencontre face à Lens (2-2). Ecarté puis rappelé dans le rôle de sauveteur la saison passée, l'attaquant stéphanois Wahbi Khazri poursuit sur sa lancée, lui qui a marqué sur chacun des deux premiers matchs de son équipe (2 buts).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, si Lille a remporté le Trophée des Champions en ouverture de la saison (1-0), le PSG était décimé, et depuis, le champion de France a inquiété. Très friables derrière, alors que c'était l'une de leurs grandes forces de la saison passée, les Lillois ont pris 3 buts lors de la première journée à Metz (match nul 3-3) et ils en ont encaissé 4 (et presque un 5refusé sur un hors-jeu limite) samedi dernier pour la réception de Nice entraîné désormais par leur ancien coach Galtier (0-5). Les Lillois de Jocelyn Gourvennec vont sans doute avoir une réaction d'orgueil ce samedi mais le poste de gardien pose problème, avec un Léo Jardim qui n'est pas à la hauteur pour l'instant d'un Mike Maignan parti au Milan (tout juste arrivé, Grbic pourrait prendre sa place). Comme sur les deux premiers matchs de Sainté, on devrait voir logiquement une rencontre avec des buts des deux côtés entre ces deux équipes qui ne sont pas perméables en ce début de saison.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !