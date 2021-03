Pronostic Russie Slovénie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Russie fait le taf face à la Slovénie

Dans le cadre de la 2journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022, la Russie accueille la Slovénie dans la Luzhniki Arena à Moscou. Quart-de-finaliste du Mondial organisé sur ses terres, lapartage avec la Croatie le rôle de grands favoris de cette poule. Sur la lancée de leur parcours en Coupe du monde, les Russes ont connu des éliminatoires pour l'Euro plutôt tranquille, s'inclinant seulement à deux reprises face à la Belgique. En revanche, les hommes de Cherchesov restent sur une Ligue des nations décevante, terminée en 2position d'un groupe largement à leur portée avec la Hongrie, la Serbie et la Turquie. Pour ses derniers matchs dans cette compétition, la Russie s'est successivement inclinée en Turquie (3-2) et surtout en Serbie (5-0). En revanche, les Russes ont assuré face à Malte (3-1) lors de la 1journée de ces éliminatoires. Pour ce rassemblement, Cherchesov s'appuie sur ses habituels cadres, à savoir Dzyuba, Golovin, Aleksei Miranchuk ou Manuel Fernandes.

De son côté, la Slovénie fait partie des outsiders dans ce groupe. Après un excellent passage au début des années 2000 avec plusieurs qualifications pour des compétitions majeures, la sélection slovène a progressivement décliné et n'a plus joué une phase finale depuis 2010 en Afrique du Sud. La Slovénie possède quelques éléments intéressants comme le portier de l'Atlético de Madrid, Jan Oblak, ou l'attaquant de l'Atalanta Bergame, Josip Iličić, mais paraît tout de même globalement limité. En effet, les Slovènes ne sont pas parvenus à se qualifier pour le prochain championnat d'Europe, et ont même fini derrière la Macédoine du Nord dans leur groupe. En revanche, la sélection slovène a remporté son groupe de Ligue des nations qui comprenait la Grèce, le Kosovo et la Moldavie, en restant invaincue. Sur leur lancée, les Slovènes ont remporté leur premier match de ces qualifs' face à la Croatie (1-0). Néanmoins, la Russie, supérieure et performante à domicile, devrait s'imposer face aux Slovènes.