Pronostic Rodez Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Rodez – Nîmes avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rodez Nîmes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour le compte de la 17journée de Ligue 2, Rodez reçoit Nîmes dans une confrontation entre équipes du ventre mou du championnat. La formation ruthénoise dispute sa troisième saison consécutive en Ligue 2. Lors des deux premiers exercices, Rodez a assuré l’essentiel en se maintenant. Cette asaison, les hommes de Laurent Peyrelade se comportent nettement mieux et se retrouvent même dans la première partie de tableau. En effet, les Aveyronnais occupent la 8place avec 22 points au compteur, à 5 unités des playoffs. Avec comme objectif principal le maintien, Rodez regarde cependant plutôt dans son dos et compte 6 points d’avance sur le premier relégable, Dunkerque. Lors des dernières semaines, les Ruthénois ont remporté 3 de leurs 4 derniers matchs face à Niort (2-0), Quevilly-Rouen (3-0) et Nancy (2-0), pour un revers sur la pelouse du Paris FC (1-0). Le week-end dernier, les Aveyronnais se sont en revanche fait surprendre aux tirs au buts par Cannes en Coupe de France (1-1 score final).chez⇒ ⇒⇐ ⇐L'été dernier, le Nîmes Olympique a connu une rétrogradation de Ligue 1 après un exercice éprouvant. Les Crocos ont ensuite plutôt bien démarré sa saison de Ligue 2 en restant invaincus lors des 6 premières journées. Mais derrière, les Gardois ont connu un long trou d’air avec 9 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Cependant, les Nîmois se sont repris après la trêve internationale avec des succès sur Sochaux (1-0) et Quevilly Rouen (5-1). Ces résultats ont fait progresser au classement le Nîmes Olympique qui est désormais en 11position, avec 4 points d’avance sur la relégation. En difficulté en Coupe de France à Aubagne le week-end dernier, les Crocos sont tout de même parvenus à se qualifier aux tirs au but pour les 32où ils iront défier Toulouse au prochain tour. Cette affiche entre deux équipes en forme devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté comme 4 des 6 derniers matchs du Nîmes Olympique.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rodez Nîmes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !