Pronostic River Plate Argentinos Jrs : Analyse, cote et pronostic du match de Copa Libertadores

River Plate surpris par l’Argentinos Juniors

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce River Plate – Argentinos Juniors chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Victorieux de la Copa Libertores en 2015 et 2018, River Plate va devoir se défaire d’une autre formation argentine en 8e de finale, l’Argentinos Juniors. La formation entrainée par l’ancien joueur Monégasque, Marcelo Gallardo, s’est hissée en huitième de finale en finissant seconde de son groupe, qui comprenait également les brésiliens de Fluminense mais aussi les colombiens de l’Atletico Junior et de Santa Fe. La Banda s’est montrée solide en ne perdant qu’une seule rencontre lors de la dernière journée face à Fluminense. Lors de cette phase de poule, le jeune attaquant Julian Alvarez s’est mis en évidence et a ainsi gagné sa place dans le squad de l’Argentine pour la Copa America. Tout juste auréolé de son titre, l’espoir argentin ne devrait pas être de la partie face à l’Argentinos. De plus, Gallardo ne pourra pas compter sur l’important défenseur Maidana, expulsé lors de la dernière journée face à Fluminense et sur Rafael Borre, parti à l’Eintracht Francfort. Néanmoins, River a de la réserve avec les expérimentés Enzo Perez ou Matias Suarez.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Argentinos Juniors est connu pour avoir été le premier club de Diego Maradona. Par ailleurs, le stade local a pris le nom du El Pibe de Oro. Los Bichitos Colorados se sont qualifiés pour ces huitièmes de finale en dominant leur groupe de qualification, devant l’Universidad Catolica, le Nacional et l’Atletico Nacional. Le club argentin avait débuté par 4 victoires avant de s’incliner lors des deux dernières rencontres. Le joueur paraguayen, Gabriel Avalos, s’est notamment montré très performant en inscrivant 3 buts lors de ce parcours. Dans son championnat national, l’Argentinos occupe la 7e place à seulement 3 unités de River Plate. Après avoir connu un passage compliqué, les hommes de Diego Omar Debove se sont parfaitement relancés. De plus, le club de Buenos Aires réussit plutôt bien face à River Plate ces dernières saisons, puisqu’il est invaincu lors des 5 dernières confrontations. River Plate, privé de quelques éléments importants, pourrait souffrir face à une formation d’Argentinos Juniors, qui a tout à gagner dans cette double confrontation.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic River Plate – Argentinos Juniors détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !