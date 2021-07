Pronostic République Tchèque Danemark : Analyse, cotes et prono du quart de finale de l'Euro

Deux bonus spécial Euro pour parier sur République Tchèque - Danemark !

Nos paris sur République Tchèque - Danemark

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Betclic dès la fin du match :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

La République Tchèque au rendez-vous

Un Danemark transcendé

Des retours de chaque côté

Les compo probables :

Le Danemark, la belle histoire

Vice-championne d'Europe 1996 avec la génération des Poborsky, Smicer ou Berger, la République Tchèque n'était pas attendue parmi les 8 meilleures équipes de cet Euro 2020. Malgré des progrès évidents lors des dernières saisons, les Tchèques ne possèdent pas une génération aussi exceptionnelle actuellement. Les hommes de Silhavy ont certainement profité d’un tassement des valeurs et d’une longue saison pour tirer leur épingle du jeu lors de ce championnat d’Europe. Pour débuter cette compétition, la République Tchèque a dominé l’Ecosse assez tranquillement (2-0) grâce à un doublé de son meilleur joueur, Patrick Schick, dont un superbe lob de plus de 40m. Pour leur deuxième sortie, les Tchèques ont tenu tête à une Croatie vieillissante sur une nouvelle réalisation de l’attaquant du Bayer Leverkusen (1-1). Pour terminer leur phase de poule, les partenaires de Tomas Soucek ont livré une prestation insipide face à un solide Angleterre (défaite 1-0). Suite à ce résultat, la République Tchèque s’est retrouvée en 3position de son groupe et a été contrainte d’affronter en 8les Pays-Bas, qui avaient réalisé un parcours parfait jusque-là. Bien rentrée dans son match et bien en place, la sélection tchèque a ensuite parfaitement profité de l’expulsion de De Ligt pour faire la différence grâce à Holes et l’inévitable Schick.En pleurs au milieu de leur premier match suite au malaise cardiaque de leur partenaire Christian Eriksen, les Danois sont depuis ivres de bonheur. Rassurés par l’état de santé de leur coéquipier, les partenaires de Simon Kjaer sont bien revenus dans la compétition. Battu par la Finlande (1-0) lors du 1match dans ces conditions particulières, le Danemark a ensuite poussé la Belgique dans ses retranchements sans toutefois pouvoir prendre le moindre point (défaite 2-1). Au pied du mur lors du dernier match, les Danois ont dynamité la Russie pour s’imposer avec brio (4-1) et décrocher au final la 2place de son groupe. Cette position leur a permis d’affronter un adversaire largement à leur portée, le Pays de Galles, en huitième de finale. Après une entame de match poussive, les Vikings ont accéléré pour s’imposer facilement (4-0), grâce notamment à un doublé du Niçois Kasper Dolberg. Ces résultats confirment la très bonne impression laissée par les Danois avant le début de cet Euro avec de très bons résultats.Absents lors du succès obtenu en huitième de finale, le latéral Boril et le capitaine Darida devraient être de retour pour ce quart de finale. Depuis le début de la compétition, le portier remplaçant du FC Séville Vaclik a multiplié les parades de grande classe et a certainement été le meilleur gardien de la compétition jusqu’à présent. Offensivement, Patrick Schick a brillé avec ses 4 réalisations sur les 5 buts inscrits par sa sélection. Le week-end dernier, Tomas Holes a été l’une des surprises de Silhavy. Le joueur du Slavia Prague a été l’homme du match avec un but et une passe décisive. Les cadres habituels Soucek et Coufal sont au niveau de leurs prestations en club avec West Ham. Repositionné dans le cœur du jeu suite à l’absence de Darida, le joueur de l’Udinese Barak a fait étalage de toute sa technique face aux Oranje et devrait être décalé sur un côté face aux danois. En face, le Danemark déplore évidemment la lourde absence de son maître à jouer, Christian Eriksen. Avant le 8de finale, Poulsen et Wass, habituels titulaires, ont dû déclarer forfaits pour laisser leur place à Dolberg et Stryger, qui ont signé de très belles prestations. Le joueur de l’OGC Nice s’est mis en valeur avec un doublé pour ses premières minutes disputées dans cette compétition. L’énergique sélectionneur Hjulmand devra trancher. Le latéral de l’Atalanta Bergame Maehle confirme tout son potentiel sur cet Euro, avec une activité incessante mais aussi 2 buts au compteur.: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Darida, Barak (ou Jantko) - Schick.: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger (ou Wass), Delaney, Höjbjerg, Maehle - Damsgaard, Dolberg (ou Poulsen), Braithwaite.Du cauchemar face à la Finlande à ce quart de finale face à la République Tchèque, le Danemark a vécu un véritable ascenseur émotionnel. En forme avant le début de cet Euro, la sélection danoise avait été stoppé nette dans son élan par le grave accident survenu à Eriksen. Rassurés par l’état de santé de leurs coéquipiers, les Danois ont ensuite livré trois belles prestations, au cours desquelles ils ont montré qu’ils pouvaient jouer les trouble-fêtes dans cet Euro. Le sélectionneur Hjulmand s'appuie sur un groupe qui se connait parfaitement bien et qui, en plus, semble en mission pour faire honneur à leur coéquipier un temps hospitalisé. Parfaitement organisé, le Danemark a montré d'intéressantes dispositions tactiques, notamment face au Pays de Galles en changeant rapidement de système de jeu pour contrer Gareth Bale, bien trop libre dans les premières minutes. Revigorés par ses dernières performances, le Danemark semble en mesure de dominer, à Bakou, une surprenante République Tchèque et de se qualifier pour le dernier carré.