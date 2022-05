Pronostic Rennes OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes relance tout face à l'OM

La lutte pour les places européennes bat son plein dans le haut de tableau de la Ligue 1. Les deux dernières journées devraient nous offrir une superbe lutte puisque des confrontations directes devraient changer l’échiquier. Actuellement, le stade Rennais occupe la 5e place, la dernière qualificative pour une compétition européenne. Le revers concédé en milieu de semaine à Nantes (2-1) pèse lourd car les Bretons auraient pu retrouver le podium en cas de succès à la Beaujoire. Dernièrement, la bande à Genésio a perdu deux rencontres importantes face à des adversaires directs, Strasbourg (2-1) et surtout contre Monaco (2-3). Ces opportunités laissées en route coûtent cher dans le bilan actuel des Bretons. Ce samedi, les partenaires de Traoré ont la possibilité de se relancer mais aussi de redistribuer les cartes dans le haut de tableau en Ligue 1. Pour cela, Rennes est dans l’obligation de s’imposer au Roazhon Park. A domicile, la formation rennaise est sur une excellente dynamique de 9 victoires pour un revers face à Monaco. De plus, Génésio dispose d’un effectif quasiment au complet pour la réception de Marseille car l'ultra important Aguerd retrouvera le groupe après avoir purgé sa suspension. Le duo Terrier – Laborde reste l’atout offensif principal des Bretons lors de cette fin de saison même si l'ancien montpelliérain connait un passage plus délicat avec un seul but inscrit lors des 11 dernières rencontres disputées (toutes compétitions confondues).avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique de Marseille a une fin de calendrier compliqué puisqu’il doit affronter Rennes au Roazhon Park avant de recevoir Strasbourg au Stade Vélodrome. Les Olympiens ont été jusque-là les plus réguliers dans leurs performances et méritent d’être à la 2place. Cependant, avec le retour en forme de Monaco, cette dernière ligne droite pourrait voir de nombreux changements. Le club phocéen compte 3 points d’avance sur l’AS Monaco mais a un calendrier compliqué. Les hommes de Sampaoli se sont notamment parfaitement repris après la claque reçue à domicile face à l’Olympique Lyonnais (0-3), et son élimination en demi-finale de Conference League face au Feyenoord. En effet, dimanche dernier, les Marseillais se sont baladés à Lorient (0-3) avec des réalisations de Dieng, Guendouzi et Gerson. Pour aborder cette dernière ligne droite, Sampaoli est privé de son maître à jouer Dimitri Payet, qui s’est blessé lors de la demi-finale retour de C4. 2meilleure équipe de Ligue 1 à domicile (derrière le PSG), Rennes va tout faire pour s’imposer et se relancer dans la course au podium face à des Marseillais privés de Payet.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(394€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !