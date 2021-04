Pronostic Red Star Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lyon s’impose face aux Verts du Red Star

Le Red Star évolue actuellement dans le championnat National, où il occupe actuellement la 6place. Les joueurs franciliens sont toujours dans le coup pour la place de barragiste d’accession puisqu’ils ne comptent qu’un point de retard sur Orléans et ont en plus un match en retard à jouer. En revanche, les résultats sont plutôt décevants lors des dernières semaines avec 5 matchs sans la moindre victoire. Le week-end dernier, le Red Star s’est incliné à domicile face au Stade Briochin (0-1), certainement la tête à ce tour de Coupe de France. En effet, les partenaires de Cheikh Ndoye ont réalisé un excellent parcours en CDF en sortant le FC 93, Créteil, Quevilly Rouen et surtout au tour précédent, le Racing Club de Lens au terme d’une rencontre spectaculaire (3-2) avec deux buts dans les 7 dernières minutes de la rencontre.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique Lyonnais est prévenu et doit se méfier de cette formation du Red Star. L’an passé, le club rhodanien avait fait étalage d’un très bel état d’esprit en Coupe en atteignant la finale de la coupe de la Ligue, la demi-finale de la Coupe de France et les demi-finales de la Ligue des Champions. Rudi Garcia compte sur ces expériences pour passer ce tour face à une formation évoluant dans les échelons inférieurs. Récemment, l’OL rencontre quelques difficultés en championnat avec deux nuls face à Reims et Lens, pour une défaite contre le PSG. Les Lyonnais sont toujours dans le coup mais se retrouvent désormais hors du Top 3, qualificatif pour la C1. Désireux de remporter un trophée, Lyon ne va pas galvauder cette coupe et devrait assurer comme il l’a fait lors des tours précédents face à Ajaccio (5-1) et Sochaux (5-2). Les Lyonnais devraient passer ce tour sans encombre face aux Verts du Red Star.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(169€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Red Star Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !