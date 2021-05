Pronostic Real Sociedad Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La Real Sociedad se reprend face à Elche

La Real Sociedad a déjà réussi sa saison en remportant la finale de la Coupe d’Espagne 2020, joué avec 1 an de retard, face au grand rival de l’Athletic Bilbao (1-0). Sur la lancée de leur excellente saison dernière, les Basques réalisent un exercice intéressant, calés en 5position. Distancé par les 4 « grands » , le club de San Sebastian se retrouve sous la pression de Villarreal et du Betis Séville pour la qualification européenne, que sa victoire en coupe ne lui garantit pas. Actuellement, les hommes d’Alguacil ont l’avantage mais ne disposent que d’un et deux points d’avance sur ses poursuivants. Victorieux successivement du Celta Vigo et d’Eibar, le club basque a manqué l’opportunité de prendre des longueurs d’avance en s’inclinant le week-end dernier sur la pelouse de Huesca (1-0) qui lutte pour se maintenir. Avant ce revers, la Real Sociedad avait battu Eibar et le Celta Vigo.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Ce vendredi, en ouverture de la 35journée, la Sociedad affronte une nouvelle formation relégable, Elche. Le club entraîné par Fran pointe en 19place du classement général avec un seul point de retard sur Alaves et Valladolid qui occupent les 2 premières places de non relégables. Elche n’a donc pas dit son dernier mot dans l’optique du maintien mais se doit de prendre des points rapidement. Le week-end dernier, les partenaires de Fidel se sont inclinés à domicile face au leader du championnat, l’Atlético Madrid (0-1). Elche a montré de bonnes choses mais a été puni par l’efficacité des. En déplacement, la bande à Fran n’est pas au mieux avec 15 matchs loin de leur base en Liga sans le moindre succès (4 nuls, 11 revers). A domicile et supérieure, la Real Sociedad devrait s’imposer face à Elche dans une rencontre avec plus d’un but.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(158€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad Elche détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !