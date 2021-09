Pronostic Real Madrid Sheriff Tiraspol : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Real Madrid shot the Sheriff Tiraspol !

Le Real Madrid a retrouvé cet été Carlo Ancelotti, arrivé pour succéder à Zinedine Zidane qui avait d'ailleurs pris sa suite. Le technicien italien avait permis à la Maison Blanche de remporter la fameuse Decima en Ligue des Champions. Ce succès avait lancé le règne du Real au niveau européen avec 3 titres consécutifs. La saison passée en revanche, les Merengue ont connu une saison blanche, dominés par l'Atlético en Liga et logiquement battus par Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions. Cet été, la formation madrilène a vu plusieurs cadres quitter le club comme Sergio Ramos ou Raphael Varane. Au niveau des arrivées, le Real s'est seulement attaché les services du prometteur Edouard Camavinga et a veillé à prolonger le contrat de ses autres cadres. Pour débuter cette campagne de Ligue des Champions, les Madrilènes peuvent s'estimer heureux d'avoir remporté la victoire sur la pelouse de l'Inter (0-1). En effet, les Madrilènes ont été fortement secoués par les Intéristes mais ont pu compter sur un grand Thibault Courtois. Malgré son match nul concédé face à Villarreal ce week-end, le Real Madrid a conservé les commandes de la Liga. Ancelotti peut compter sur un Karim Benzema au sommet de sa forme, avec des statistiques folles, déjà buteur à 8 reprises et auteur de 7 passes décisives en ce début de saison.

En face, le Sheriff Tiraspol est le petit poucet de la compétition. Présente pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, la formation moldave est bien décidée à jouer le coup à fond comme le montre son parcours lors des tours préliminaires de C1, où elle s'est notamment défait de l'Etoile Rouge Belgrade et du Dinamo Zagreb. Sur leur lancée de ces exploits, les joueurs moldaves se sont imposés face au Shakhtar Donestk (2-0) lors de la 1journée. Dans son championnat, le Sheriff est seulement en 3position mais compte 3 matchs en retard. Largement supérieur à son adversaire et à domicile, le Real Madrid ne devrait pas connaître de problèmes face à la modeste équipe du Sheriff Tiraspol.