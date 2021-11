Pronostic Real Madrid Shakhtar Donetsk : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Real Madrid encore facile face au Shakhtar Donetsk

Le Real Madrid occupe la 2place de son groupe de Ligue des Champions, derrière la surprenante formation du Sheriff Tiraspol. Lesavaient bien débuté en s'imposant à Giuseppe Meazza face à l'Inter (0-1) grâce à une réalisation de Rodrygo en toute fin de rencontre. Ensuite, la Maison Blanche a connu l'une de ses revers les plus marquants de son histoire en C1 en s'inclinant à domicile face aux modestes Moldaves de Tiraspol (1-2). Sous pression, les hommes de Carlo Ancelotti ont superbement réagi en Ukraine lors de la dernière journée en disposant facilement du Shakhtar Donetsk (0-5) avec un excellent Vinicius (auteur d'un doublé) et un Benzema toujours aussi impressionnant. Auparavant critiqué par son compère français de l'attaque, le joueur brésilien semble avoir passé un palier cette saison en se montrant plus décisif (9 buts marqués toutes compétitions confondues). Le week-end dernier, le Real avait décidé de préserver Benzema, légèrement blessé, pour le déplacement à Elche et a confié les clés de l'attaque à Vinicius qui s'est montré décisif en marquant les 2 buts de sa formation (victoire 2-1 du Real). Progressivement, la machine madrilène se met en route comme elle l'a démontré lors du Clasico en dominant le FC Barcelone (1-2) au Camp Nou.

De son côté, le Shakhtar Donetsk avait été contrainte de passer par les barrages pour se qualifier pour la phase de poule. Sur son parcours, le Shakhtar s'était notamment défait très difficilement de l'AS Monaco, des difficultés qui se confirment lors de cette phase de poule. Dans ce groupe, les hommes de De Zerbi ont été surpris par le Sheriff Tiraspol (2-0), avant de tenir tête à l'Inter Milan à domicile (0-0). Lors de la dernière journée, les Ukrainiens ont coulé face au Real Madrid (0-5). Avec un seul point au compteur, le Shakhtar est mal placé pour une éventuelle qualification. Sur le plan national, les protégés de De Zerbi sont à la lutte avec le Dynamo de Kiev pour la place de leader. A l'heure actuelle, le Shakhtar compte trois points de retard mais reste sur un très beau succès face à Desna (4-1). Largement au-dessus à l'aller, le Real, qui retrouve Benzema, devrait une nouvelle fois surclasser le Shakhtar.