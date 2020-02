Pronostic Real Madrid Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Le Real Madrid solide à domicile face à Manchester City

Le Real Madrid reste sur deux résultats décevants en Liga avec un nul face au Celta Vigo à Bernabeu (2-2) et une défaite à Levante (1-0). Chez le club valencian, les ont en plus perdu Eden Hazard, tout juste revenu de blessure. Zinedine Zidane peut en revanche compter sur ses cadres, à savoir Ramos en défense, Kroos au milieu et Benzema en attaque. Le Français réalise une très bonne saison et notamment en C1 avec 4 buts inscrits. Depuis le début de saison, le Real Madrid se montre solide à domicile et n'a connu la défaite qu'à une seule reprise, face à la Real Sociedad en Coupe d'Espagne. En face, Manchester City est largement distancé par Liverpool en Premier League et se focalise désormais sur les coupes. Depuis plusieurs saisons, le club mancunien tente vainement d'accrocher la Coupe aux Grandes Oreilles. A l'image du PSG, les Citizens ne parviennent pas à passer un cap et tombe de manière inattendue, comme face à Tottenham l'an passé. City joue gros en Ligue des Champions puisque le club vient d'apprendre qu'il était exclu des deux prochaines éditions. Le coach catalan, Pep Guardiola, devrait pouvoir compter sur son meilleur élément, Raheem Sterling, blessé depuis son match à Tottenham mais qui a repris l'entraînement la semaine passée. Le week-end dernier, les Citizen ont confirmé leur seconde position de Premier League en s'imposant face à Leicester City sur but de Gabriel Jesus dans les dernières minutes. Le Real, coutumier des phases finales de Ligue des Champions, se montre généralement solide à domicile et a les armes pour contrer le jeu de City.