Pronostic Real Madrid Chelsea : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue des champions

Après le carton plein sur Lyon - Lille dimanche, retrouvez notre pronostic sur la 1/2 finale aller de Ligue des champions Real Madrid - Chelsea





Nos paris sur Real Madrid - Chelsea

Le Real a retrouvé sa force

Chelsea revit sous Tuchel

Kroos de retour pour le Real

Les compo probables :

Le Real solide à domicile

Vainqueur consécutivement de 3 éditions de la Ligue des Champions des Champions de 2016 à 2018, le Real Madrid reste sur deux exercices décevants, sorti par l'Ajax puis par Man City en huitième de finale. Cette saison, lesont connu une phase de groupe délicate avec un début laborieux. En revanche, les Madrilènes ont fini forts pour remporter leur groupe devant le Borussia Mönchengladbach, le Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan. La deuxième partie de saison du Real est très convaincante avec une qualification plutôt tranquille face à l'Atalanta Bergame en 8de finale (4-1 en cumulé). Impressionnante de solidité et de réalisme en C1, la Maison Blanche s'est ensuite défait de Liverpool (3-1 en cumulé) grâce à un excellent match aller du trio Modric-Casemiro-Kroos au milieu. Le retour à Anfield fut nettement plus compliqué mais les Madrilènes n'ont rien lâché avec un excellent Courtois dans les cages. En Liga, le Real, champion en titre, est également revenu dans le coup lors des dernières journées. A l'heure actuelle, les hommes de Zinedine Zidane occupent la 2place du classement avec 2 points de retard sur les. Ce week-end en revanche, le Real a concédé le nul à domicile face au Betis (0-0).Arrivé pour succéder à Frank Lampard, Thomas Tuchel est en train de réaliser un excellent travail au sein de l'équipe londonienne. L'Allemand a notamment permis à son équipe de passer les tours précédents en Ligue des Champions face à l'Atletico Madrid (3-0 en cumulé) et contre Porto (2-1). De plus, lesse sont replacés dans le top 4 de la Premier League et ont réalisé une excellente opération samedi face à un adversaire direct West Ham (0-1). Sans être transcendants, les Londoniens ont une nouvelle fois fait preuve de solidité et ont profité d'un exploit de Timo Werner pour s'imposer. Ce but devrait faire du bien à l'international allemand, décevant depuis son arrivée en Angleterre. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, Chelsea se montre très solide et n'encaisse que très peu de buts. Seul West Bromwich Albion a réussi à marquer plus d'un but aux Blues, dans un jour sans des Londoniens, qui évoluaient également en infériorité numérique. Cependant, Chelsea n'est plus invincible. Sur ce mois d'avril, lesont donc perdu face à WBA, mais aussi leur 1/4 retour de C1 face à Porto et ils n'ont pu faire mieux que match nul mardi dernier face à Brighton.Pour cette demi-finale aller, Zinedine Zidane sera privé de son capitaine Sergio Ramos est toujours indisponible. En revanche, l'excellent Toni Kroos, victime d'une blessure musculaire, a fait son retour à l'entraînement. Au rayon des bonnes nouvelles, Zizou peut aussi désormais compter sur les retours de Daniel Carvajal et d'Eden Hazard. De son côté, Chelsea devra sans doute faire sans Kovacic. Par ailleurs, Tuchel doit trancher dans le vif et avait décidé de laisser Olivier Giroud hors de l'équipe pour le déplacement à West Ham.: Courtois - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos (ou Isco) - Asensio, Benzema, Vinicius.: Mendy - Azpilicueta, Silva, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho, Chilwell - Mount, Werner, Pulisic (ou Havertz ou Ziyech).Vainqueur de la Ligue des Champions à 3 reprises lors des dernières saisons, le Real Madrid sait parfaitement gérer ce type d'événements. Ses performances lors des tours précédents prouvent que le club madrilène est capable de se subjuguer en LDC. De son côté, Chelsea s'appuie sur ses qualités habituelles, à savoir sa solidité pour accrocher un résultat. Mais face au réalisme et à la réussite madrilène, il faudra auxêtre très efficaces. Porté par son trio du milieu et un Benzema en pleine forme, le Real semble avoir les moyens de prendre une option dès ce match aller.