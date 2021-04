Pronostic Lyon Lille : Analyse, cotes et prono + 250€ pour miser sur l'affiche de Ligue 1

Barrière Bet est le seul site de paris sportifs à offrir un bonus de 250€ à tous ses nouveaux inscrits. L'occasion de miser sur le gros Lyon - Lille de ce soir

Nouveau : 250€ offerts chez Barriere Bet

Nos paris sur Lyon - Lille

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

L'OL doit rebondir

Le LOSC fait de la résistance

Deux équipes quasiment au complet

Les compos probables :

Un Lyon – Lille avec des buts de chaque côté

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis son lancement récent,vous offre- un 1pari remboursé de 150€.- 100€ de Cashback à récupérer sur vos paris suivants.Si vous cherchez un nouveau site pour récupérer un gros bonus et miser sur le retour de la C1, c'est clairement le moment de découvrir Barriere Bet.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.Auteur d’une très bonne première période face à l’AS Monaco en quart de finale de la Coupe de France (0-2), l’Olympique Lyonnais a manqué de réussite en touchant à 3 reprises les poteaux. Comme souvent dans ce genre de scénario, la première opportunité monégasque a été la bonne, et même la très bonne puisque Diomandé a été également expulsé. En infériorité numérique, l’OL a encaissé un deuxième but a dit adieu à la Coupe de France. Rudi Garcia et son équipe vont pouvoir se concentrer désormais intégralement sur la Ligue 1 où l'OL accuse 3 points de retard sur le leader, qui n’est autre que le LOSC. La défaite face à Monaco confirme une perte de vitesse des Lyonnais lors des dernières semaines. En effet, avant leurs deux dernières victoires en L1 face à un Angers en chute libre (3-0) et un Nantes avant-dernier au classement (1-2), les partenaires de Depay avaient notamment signé des nuls contre Reims et Lens, pour une défaite contre le Paris Saint-Germain.Les Lyonnais auront fort à faire face à des Lillois qui ne veulent pas lâcher la tête de la Ligue 1. Moins flamboyant que dans la 1partie de saison, le LOSC s’arrache pour accrocher des résultats, comme cela a été le cas lors de leurs 2 derniers matchs à l'extérieur joués à Metz (0-2) et au Parc des Princes (0-1) face au PSG. Le week-end dernier, les Lillois ont livré une décevante première période face à Montpellier avant de se reprendre en seconde pour décrocher un nul mérité (1-1). Depuis le début de saison, l’équipe nordiste se comporte très bien dans les confrontations face au Top 4 puisqu’elle est à l’heure actuelle invaincue (il y avait eu 1-1 au match aller joué à Lille).Cette affiche pourrait se jouer avec tous les habituels titulaires des deux équipes. En effet, le buteur lyonnais Kadewere a fait son retour à l'entraînement et il devrait être dans les groupes. Préservé en Coupe, Denayer sera a priori bien là pour les Rhodaniens. Seuls les remplaçants Benlamri, Diomandé (Lyon), Pied et Lihadji (Lille) devraient a priori manquer cette rencontre.Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Caqueret, Guimaraes - Toko-Ekambi, Paqueta, Depay - Slimani.Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Weah, André, Renato Sanches, Bamba - Ikoné, Yilmaz.Ce dimanche, les hommes de Galtier devraient tomber face à une équipe lyonnaise qui va sans doute prendre des risques pour s’imposer. Absent de la Ligue des Champions cette saison, Lyon ne peut pas se permettre de manquer une nouvelle qualification. Un succès est essentiel avant un déplacement à Monaco le week-end prochain. Les contre-attaques rapides des attaquants lillois pourraient faire mal à la défense lyonnaise loin d’être irréprochables. De plus, les Nordistes auront eu plusieurs jours supplémentaires pour préparer ce choc. N'ayant perdu qu'1 seul de ses 15 derniers matchs de Ligue 1 (dans un jour sans face à Nîmes), Lille pourrait ramener un résultat du Groupama Stadium. Mais les Lillois concèdent trop d'occasions en ce moment et même si Maignan sauve souvent la mise, Lyon devrait pouvoir scorer.Retrouvez le Pronostic Lyon Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !