Pronostic Rayo Vallecano Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal, l’Europe en tête face au Rayo Vallecano

Surprise du début de saison, le Rayo Vallecano a ensuite connu un coup de moins bien. L'avance prise lors de l'excellente entame a cependant permis au Rayo de rester dans le ventre mou de la Liga. Actuellement, les Franjirrojos occupent la 12e place avec 42 points. Assuré de rester en Liga, le Rayo va mieux depuis quelques rencontres (4 matchs sans défaite). Les partenaires de Trejo, l'ancien toulousain, ont notamment remporté un succès de prestige sur la pelouse du Camp Nou face au FC Barcelone (0-1), après s'être imposé face à l'Espanyol. Puis, lors des deux dernières journées, les protégés d'Iraola ont signé deux matchs nuls face à la Real Sociedad (1-1) et contre Getafe (0-0).

Cette saison, Villarreal s'est signalé sur la scène européenne en se hissant en demi-finale de la Ligue des Champions, où son parcours s'est arrêté face à Liverpool malgré un superbe match retour. Dans cette compétition, le Sous-Marin jaune avait réalisé des exploits en huitième de finale et en quart de finale face à la Juventus et contre le Bayern Munich. Les forces engagées en Europe ont pénalisé la progression de Villarreal sur le plan national. La bande à Emery se trouve actuellement en 7e position, sur le dernier strapontin européen. Cependant, Villareal ne possède qu'un point d'avance sur l'Athletic Bilbao, battu mardi à Grenade. Le week-end dernier, Villarreal a pris un point face au FC Séville (1-1) dans une rencontre où tout s'est joué dans les dernières minutes avec l'ouverture du score de Lo Celso avant que Koundé n'égalise dans les arrêts de jeu. Face à un Rayo qui ne joue plus rien, Villarreal pourrait trouver les moyens de se relancer en s'imposant pour consolider sa place parmi les qualifiés européens.