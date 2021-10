Pronostic PSV Eindhoven Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Des buts de chaque côté entre le PSV et Monaco

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce PSV - Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans un groupe B d’Europa League relevé avec le PSV Eindhoven, l’AS Monaco et la Real Sociedad, la lutte est féroce pour décrocher l’un des deux premiers tickets qualificatifs pour la suite de la compétition. La formation néerlandaise avait fini en 2position de son championnat national l’an passé et avait donc participé aux barrages de la Ligue des Champions en début de saison. Après avoir passé deux tours, le PSV a buté sur le Benfica et a été basculé en Europa League. Pour son 1match dans ce groupe, les Néerlandais ont été tenus en échec par la Real Sociedad (2-2) actuel leader de la Liga. En revanche, les partenaires de Boscagli, l’ancien Niçois, ont fait le taf en Autriche pour s’imposer face au Sturm Graz (1-4). En Eredivisie, le PSV est revenu à un point du grand rival l’Ajax d’Amsterdam. Victorieux de ses deux derniers matchs face à Zwolle (3-1) et le Sparta Rotterdam (2-1), le PSV possède une force offensive impressionnante avec les Zahavi, Gapko, Gotze, Madueke ou Carlos Vinicius passé par Monaco.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar du PSV, Monaco a disputé les barrages de la Ligue des Champions, au cours desquels le club princier s’est incliné de peu lors du dernier tour face au Shakhtar Donetsk. Rebasculé en Europa League, le club de la principauté a assuré face au Sturm Graz (1-0) avant de prendre un excellent point sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1). Bien placé, l’AS Monaco a une belle carte à jouer dans cette compétition. En Ligue 1, les hommes de Kovac avaient montré des signes d’amélioration ces dernières semaines après un départ poussif. En effet, les Monégasques s’étaient successivement imposés face à Saint-Etienne, Clermont et Bordeaux. En revanche, Monaco a été une nouvelle fois battu par l’Olympique Lyonnais ce week-end (2-0). Ce revers laisse l’ASM en milieu de tableau en 10position, avec 3 points de retard sur les places européennes. Cette affiche entre le PSV et Monaco devrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté comme lors des 2 premiers matchs du club néerlandais dans cette compétition.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSV Eindhoven Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !