Pronostic PSG OM: Analyse, cotes et prono du Trophée des Champions

Premier gros match de 2021 avec un Classico pour le Trophée des Champions qui se joue ce mercredi à Bollaert. On vous propose deux gros bonus pour miser sur ce PSG - OM

Le PSG démarre un nouveau cycle

Un OM intermittent

Paris et Marseille retrouvent du monde

Les compos probables :

Un PSG revanchard

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, le PSG sort d'une première partie de saison décevante, qui a vu l'Olympique Lyonnais remporter le titre honorifique de champion d'automne. En conflit avec sa direction, Thomas Tuchel a été remercié lors de la trêve hivernale pour être remplacé par un ancien de la maison, Mauricio Pochettino. Le technicien argentin s'est fait remarquer par son travail sur les bancs de l'Espanyol, de Southampton mais surtout sur celui de Tottenham. Pochettino doit redonner une identité de jeu à une formation qui est redevenue trop dépendante des coups de génie de ses stars alors qu'un certain esprit d'équipe s'était forgé la saison pasée. Tenu en échec par Saint-Etienne pour son premier match en 2021 (1-1), le PSG a ensuite dominé Brest (3-0) au Parc des Princes. Si des améliorations se sont fait ressentir entre ces deux rencontres, le club francilien a concédé de nombreuses opportunités lors de ces deux matchs.Dauphin du PSG l'an passé, l'Olympique de Marseille s'était qualifié pour la Ligue des Champions, où le club est passé totalement à côté de son sujet. En Ligue 1, les Phocéens sont loin d'être séduisants mais accrochent des résultats qui leur permettent d'être dans le coup pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Le point d'orgue de la saison marseillaise est pour l'instant la victoire obtenue au Parc des Princes (1-0) sur un but de Florian Thauvin, après des années d'attente. Cependant, les Parisiens étaient totalement décimés pour cette rencontre, ce qui ne sera pas le cas ce mercredi soir. Les Olympiens ont fini difficilement l'année 2020 avec des défaites contre Rennes et Angers pour un nul contre Reims. Victorieux de Montpellier (3-1) au Vélodrome pour la reprise, les hommes d'André Villas-Boas ont affiché leurs lacunes face à Dijon (0-0) le week-end dernier.L'infirmerie parisienne se désemplit pas, certainement les conséquences d'une longue saison dernière. Après les retours de Kurzawa, Florenzi et Icardi, il a vu Neymar et Kimpembé revenir mardi à l'entraînement. Kehrer, positif au Covid, a en revanche rejoint Juan Bernat, Leandro Paredes, Raphinha et Danilo à l'infirmerie. Entré en cours de jeu contre Brest, Icardi s'est signalé avec un but et une passe décisive, tandis que Kean a encore marqué. De son côté, André Villas Boas déplore la seule absence importante de Jordan Amavi sur le côté gauche de la défense, puisque l'important Morgan Sanson devrait faire son retour au milieu de terrain. L'international néerlandais Kevin Strootman est en instance de transfert et se rapproche d'un départ vers la Serie A.Navas – Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa – Herrera, Verratti, Gueye – Mbappé, Kean, di MariaMandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Gueye, Kamara, Rongier - Thauvin, Benedetto, Payet.Battu en championnat par l'OM (1-0) au Parc des Princes dans une rencontre marquée par plusieurs accrochages, le PSG va tout mettre en œuvre pour prendre sa revanche avec un effectif moins décimé cette fois. De plus, Mauricio Pochettino souhaite décrocher à l'occasion de ce Trophée des Champions son premier titre en tant qu'entraîneur et une défaite ferait déjà mauvais genre. En progrès lors de son dernier match, Paris avec un Verratti à la baguette devrait livrer une prestation plus aboutie que celle du mois de septembre. Pochettino retrouve quelques éléments et dispose d'un banc capable de faire la différence en cours de rencontre alors que l'OM s'est montré moyen ces derniers matchs.