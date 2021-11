Pronostic PSG Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG assure face à Nantes

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce PSG Nantes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans se montrer extrêmement séduisant, le Paris Saint-Germain fait le taf en Ligue 1. Largement supérieur à l’ensemble des autres formations du championnat, le club de la capitale occupe logiquement la tête de Ligue 1 avec 10 unités d’avance sur Lens, dauphin. Les hommes de Pochettino ont réalisé un parcours quasiment parfait avec 11 victoires, pour un nul face à l’OM dans le Classico et une défaite à Rennes (0-2). Avant la trêve internationale, le PSG s’est défait du LOSC au Parc des Princes après avoir connu une première période délicate. Bien plus en jambes en fin de partie, les partenaires de Marquinhos ont poussé pour accrocher la victoire. Ensuite, lors de la dernière journée, le duo Neymar – Mbappé a été prépondérant dans le succès obtenu à Bordeaux. Largement en tête, le club de la capitale s’est fait peur en fin de rencontre en encaissant deux buts dans le dernier quart d’heure. Pour la réception de Nantes, Pochettino pourra compter sur un Mbappé très en forme avec les Bleus (auteur notamment d'un quadruplé historique face au Kazakhstan), qui sera le fer de lance de l’attaque parisienne.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nantes a connu un exercice dernier particulièrement difficile. En effet, les Canaris ont sauvé leur place lors des barrages face à Toulouse. En revanche, les hommes de Kombouaré réalisent une entame de championnat nettement plus convaincante puisqu’ils se retrouvent en 10position au classement général. Les Nantais se montrent intéressants à domicile où ils ont décroché 13 de leurs 18 points. En déplacement, le FCNA ne s’est imposé qu’une seule fois à Angers et a connu plusieurs revers face à Montpellier, Rennes ou Reims. L’an passé, le club nantais avait réussi un exploit en s’imposant au Parc des Princes alors que le club de Loire-Atlantique était au plus mal. Mais pour cette affiche du samedi après-midi, le PSG devrait assurer l’essentiel, comme le plus souvent cette saison, et s’imposer dans une rencontre avec plus de 2 buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "RDJ10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !