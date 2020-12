Pronostic PSG Istanbul Basaksehir : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Le PSG finit le travail face à l'Istanbul Basaksehir !

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG - Istanbul Basaksehir :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au plus mal au soir de sa défaite à Leipzig, dernier match de la phase aller, le PSG semblait avoir compromis ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. Mais la victoire obtenue dans la douleur au retour face au club allemand (1-0) a permis aux hommes de Tuchel de reprendre confiance. La semaine passée, dans une rencontre très ouverte, le PSG a certainement livré sa meilleure prestation de la saison. Sans se montrer brillant balle au pied, le club parisien a fait preuve d’un état d’esprit remarquable pour ramener les 3 points d’Old Trafford face à Manchester United. Cette victoire est celle d’un Thomas Tuchel, fortement décrié, qui a su renverser le match en changeant de tactique. De plus, le coach allemand a pu compter sur un grand Neymar. Le Brésilien, omniprésent, a inscrit deux des 3 buts de sa formation. Ce succès a totalement relancé ce groupe H, où les Parisiens sont désormais les favoris pour la première place. Sur leur lancée, les partenaires de Navas sont allés s’imposer à Montpellier (1-3), où il n’est jamais simple de se déplacer. P ourtant Tuchel avait aligné une équipe fortement remaniée. Rafinha, Kean ou Gueye, performants lors de choc, ont marqué des points. Rentré en fin de match, Mbappé en a profité pour inscrire son 100but en Ligue 1. Le natif de Bondy, muet depuis un an en C1 espère également retrouver les joies du but face aux Turcs de Basaksehir.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le club d’Istanbul arrive à Paris sans la moindre ambition si ce n’est de ramener une victoire de prestige. Les Turcs sont déjà éliminés de toutes compétitions européennes avec leurs seuls 3 points pris sur les 5 premières journées qui leur assure la dernière place de groupe. Les partenaires de Crivelli ont réussi 2 bonnes prestations à domicile lors de cette campagne européenne en s’imposant à domicile face à Manchester United (2-1) et en tenant quasiment tête à Leipzig (3-4) lors de la dernière journée, avec un triplé de Kahvici. Mais à l'extérieur, ils ont pris le bouillon en Angleterre (4-1) et en Allemagne (2-0). Champion de Turquie la saison passée, Basaksehir n’occupe que la 9place du classement actuellement et reste sur 6 matchs sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues. Pour ce dernier match de poule, le PSG avec son équipe-type devrait s’imposer face à des Turcs qui ne jouent plus rien.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du PSG et gagnez- La cote du match nul et celle de Basaksehir sont également doublées si vous ne voyez pas le PSG gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavec► Voici l'ensemble des cotes doublées proposées seulement par Winamax sur la dernière journée de la phase de poules de C1 :Retrouvez le Pronostic PSG Istanbul Basaksehir encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !