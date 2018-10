Pronostic PSG Étoile Rouge Belgrade : 330€ à gagner sur la Ligue des Champions

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 110€ chez Netbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 110€ chez Netbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Le PSG à la relance

L'Etoile Rouge de Belgrade face à un grand défi

Le PSG et ses 4 fantastiques

Les compo probables :

Le PSG logique vainqueur

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG – Étoile Rouge de Belgrade :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Vous obtenez un 1er pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compte- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Vous obtenez un 1er pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLY- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compte- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !Le PSG se montre encore et toujours intraitable sur la scène nationale. Leaders de Ligue 1, les hommes de Thomas Tuchel ont remporté leurs 8 premiers matchs de championnat. A domicile, ils se sont à chaque fois imposés très nettement, face à Caen (3-0), Angers (3-1), Saint-Etienne (4-0) et Reims (4-1). En revanche, Paris a mal débuté sa campagne européenne en s'inclinant sur la pelouse du finaliste de la dernière Ligue des Champions, Liverpool (3-2), au terme d'un bien mauvais match. Soutenu par ses supporters, le PSG aura à cœur de se racheter ce mercredi face à l'adversaire le plus faible de la poule.Passée par les tours de qualification de C1, l'Etoile Rouge de Belgrade n'a pas été épargnée par le tirage au sort des phases de groupes de Ligue des Champions. Pour leur entrée en lice, les Serbes sont néanmoins parvenus à préserver le point du match nul face à une formation napolitaine dominatrice (0-0). Si l'Etoile Rouge de Belgrade a tenu bon à domicile, ce sera sans doute plus compliqué pour son 1er match à l'extérieur, d'autant que l'équipe avait pris des buts chez les modestes clubs de Salzburg (2-2) et Trnava (1-1).Le PSG sera privé des latéraux titulaires Kurzawa et Dani Alves, blessés, ainsi que du portier Buffon, suspendu. Depuis son arrivée sur le banc parisien, Tuchel a démontré son attachement à Di Maria qu'il considère comme le pendant des attaquants Neymar, Mbappé et Cavani. A noter le retour au milieu de terrain de Marco Verratti, qui avait terriblement manqué à Anfield lors de la 1ère journée. L'entraîneur de l'Etoile Rouge de Belgrade devrait renouveler sa confiance aux mêmes éléments qui ont tenu en échec Naples deux semaines plus tôt. Nous pouvons signaler la présence des anciens Bordelais Vujadin Savic, actuel capitaine, et Jonathan Cafu, pas forcément titulaire. Le meneur de jeu allemand Marko Marin (ex-Werder Brême) et l'attaquant ghanéen Richmond Boakye devraient être alignés.Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat (ou Nsoki) - Verratti, Rabiot - Mbappé, Neymar, Di Maria - Cavani.Borjan - Stojkovic, Degenek, Savic, Rodic - Jovicic, Krsticic - El Fardou Ben, Causic, Marin - Boakye.En toute logique, le PSG devrait s'imposer ce mercredi face à un adversaire à sa portée. Très critiqué durant la Coupe du Monde, Neymar a été repositionné avec succès en soutien de l'attaquant. Auteur d'un doublé le week-end dernier à Nice, il a inscrit son 7ème but de la saison en championnat en 7 apparitions. Après être passé à côté de son match à Liverpool, il aura à cœur d'ouvrir son compteur en Ligue des Champions. Mis au repos le week-end dernier, le Matador Edinson Cavani (5 buts en 5 titularisations en L1 cette saison) va avoir les dents longues ce mercredi. Moins bien à l'extérieur, l’Étoile Rouge Belgrade devrait flancher logiquement au Parc des Princes sans marquer de but. Et si le PSG score rapidement, l'addition pourrait être lourde.avecavecpeu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdantavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec