Pronostic Porto Leverkusen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Des buts de chaque côté entre Porto et Leverkusen !

En match retour des seizièmes de finale de l'Europa League, le FC Porto accueille Leverkusen. Les Portugais doivent s'imposer par au moins un but d'écart pour se qualifier. Les partenaires de Pépé (absent pour ce match) ont perdu la première manche en Allemagne mais ont marqué ce fameux but à l'extérieur qui leur permet d'espérer de se qualifier. Le colombien Luis Diaz a été l'auteur de ce fameux but alors qu'Alario et Havertz avaient donné 2 buts d'avance aux Allemands. En Liga Nos, les hommes de Conceicao ont profité d'un coup de mou du Benfica pour se rapprocher à seulement un point de leur rival, premier du championnat. Le FC Porto dispose de plusieurs atouts offensifs comme Marega, Uribe, Soares, mais le meilleur buteur du club reste le latéral gauche brésilien Alex Telles (8 buts en championnat). De son côté, le Bayer Leverkusen est en forme avec une cinquième place en Bundesliga à seulement 2 points de Dortmund, troisième. En position favorable suite à leur victoire de l'aller, les Allemands réalisent un très bon début d'année 2020 au cours duquel ils affichent un bilan de 7 victoires pour une défaite. Offensivement, le Bayer a marqué lors de ces 8 dernières rencontres et sera certainement une nouvelle fois dangereux au Portugal. Avec Havertz, Bailey, Diaby, Demirbay, Alario, Leverkusen possède d'excellents éléments offensifs. Comme lors du match aller, nous voyons une confrontation ouverte entre ces deux formations avec des buts de chaque côté.