Pronostic Pays-Bas Ukraine : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Les Pays-Bas retrouvent les joies d'un Euro face à l’Ukraine

Absents des deux grandes dernières compétitions internationales, les Pays-Bas retrouvent l'Euro et débuteront devant leurs supporters à Amsterdam. Pour se qualifier, lesavaient pris la deuxième place de leur groupe derrière l'Allemagne. Finaliste de la 1édition de la Ligue des Nations, les Néerlandais s'avançait comme un potentiel vainqueur de ce championnat d'Europe. Les deux coups durs subis en début de saison avec la lourde blessure de leur capitaine Virgil van Dijk et avec le départ de Ronald Koeman au FC Barcelone ont freiné quelque peu les ambitions néerlandaises. Arrivé depuis quelques mois, De Boer tente de relancer son équipe mais a connu quelques résultats décevants lors des derniers mois, comme lors de leur lourde défaite en Turquie en en mars pour les éliminatoires du prochain Mondial (4-2) ou en amical ces derniers jours face à une modeste sélection écossaise (2-2). Malgré les absences de Van Dijk, Cilessen ou van den Beek, la sélection néerlandaise a fière allure avec un Depay, toujours inspiré avec les, le néo-Parisien Gini Wijnaldum omniprésent, la finesse technique de de Jong et la solidité de la charnière De Ligt – De Vrij.

De son côté, l'Ukraine a été impressionnante lors des éliminatoires de l'Euro en dominant le Portugal et la Serbie. Relancé par l'arrivée d'Andrey Shevchenko, l'Ukraine n'a pas été capable d'enchaîner en Ligue des Nations avec une victoire face à la Suisse pour 5 défaites contre l'Allemagne (A/R), l'Espagne (A/R) et la Nati. Tombée dans le groupe de la France dans les éliminatoires du Mondial 2022, l'Ukraine a signé trois matchs nuls face à la Finlande, le Kazakhstan et de manière chanceuse contre les Bleus (1-1). Les derniers matchs amicaux de préparation pour l'Euro n'ont pas dû spécialement rassuré Shevchenko, puisque ses protégés ont été tenus en échec contre le Bahreïn et ont ensuite dominé les modestes Irlande du Nord (1-0) et Chypre (4-0). Finaliste de la Ligue des Champions avec Manchester City, Zinchenko sera évidemment de ce championnat d'Europe, tout comme le Hammer Yarmolenko ou l'excellent Malinovskiy de l'Atalanta. Devant son public, les Pays-Bas devraient s'imposer face à une équipe ukrainienne en difficulté face aux grosses écuries.