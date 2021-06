Pronostic Pays-Bas U21 Allemagne U21 : Analyse, cotes et prono de la 1/2 finale de l'Euro Espoirs

Un Pays Bas – Allemagne Espoirs avec des buts de chaque côté

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Pays Bas U21 - Allemagne U21 :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Pays Bas retrouvent en demi-finale de l’Euro U21, l’Allemagne. Les deux sélections s’étaient déjà affrontées en phase de poule où elles s’étaient quittées sur un nul (1-1). Qualifiés pour les quarts de finale grâce à leur large succès sur la Hongrie (6-1), les Bataves se sont ensuite défaits des Français lundi (2-1). Lors de cette rencontre, lesont profité d’un manque d’efficacité des Bleuets pour revenir au score et inscrire un but au bout du temps additionnel. Le héros de cette rencontre n’est autre que Myron Boadu, l’attaquant de l’AZ Alkmaar, double buteur, alors que Justin Kluivert a été plus discret. Grâce à ce succès, les Pays-Bas retrouvent les demi-finales de l’Euro, stade qu’ils n’avaient plus atteint depuis 2013.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Allemagne s’est sorti du piège danois pour se qualifier pour la demi-finale. Tombée face à une sélection danoise en pleine confiance, la Mannschaft est passée près de la sortie. En effet, menés au score, les Allemands ont égalisé à la 88minute. Lors des prolongations, l’Allemagne n’a pas su conserver l’avantage qu’elle avait pris (2-2 score final) et a été contrainte de disputer les tirs aux buts. Plus précis que les Danois, les Allemands ont obtenu leur ticket pour le dernier carré. Désormais, les protégés de Kuntz veulent faire mieux qu’en 2019 où ils avaient été battus par l’Espagne en finale. La Mannschaft s’appuie sur des éléments convoités par les grands clubs, comme Berisha de Salzbourg et l’excellent Wirtz du Bayer Leverkusen. Elle peut surtout compter sur son buteur maison Nmecha (Anderlecht) qui a encore marqué en 1/4. Pour cette demi-finale entre deux équipes ayant de gros atouts offensifs, on devrait voir une affiche ouverte avec des buts de chaque côté comme lors de leur confrontation en phase de poule (1-1).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays Bas U21 Allemagne U21 détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !