Pronostic Pays-Bas République Tchèque : Analyse, cotes et prono du 1/8e de finale de l'Euro

Deux bonus spécial Euro pour parier sur Pays-Bas - République Tchèque !

Nos paris sur Pays-Bas - République Tchèque

Les Pays-Bas visent très haut

La République Tchèque a encore un palier à franchir

Des équipes au complet

Les compo probables :

Les Pays Bas et Depay enchaînent

Absents de l'Euro 2016 et du Mondial 2018, les Pays-Bas s'étaient repris sous les ordres de Ronald Koeman pour accrocher une qualification pour ce championnat d'Europe et en se hissant en finale de la 1édition de la Ligue des nations face au Portugal. En début de saison dernière, la sélection néerlandaise a connu plusieurs coups d’arrêt avec le départ de Koeman au FC Barcelone et la lourde blessure de son capitaine Virgil Van Dijk. De Boer est arrivé pour succéder au coach du Barca, et a connu quelques premiers mois difficiles. Mais depuis le début de ce championnat d’Europe, les Néerlandais sont montés en puissance. Après un succès inaugural sur l’Ukraine (3-2), dans un match loin d’être totalement maitrisé, les partenaires de Daley Blind ont contrôlé leur match face à l’Autriche (2-0) pour s’imposer tranquillement lors de leur deuxième sortie. Déjà qualifiés et assurés de finir 1er de sa poule au coup d’envoi de son dernier match face à la Macédoine du Nord, les Bataves ont mis un peu de temps à rentrer dans la partie mais ont ensuite fait parler leur supériorité pour dominer facilement le Petit Poucet de cette compétition (3-0). Dans une partie de tableau qui semble favorable, les Pays-Bas ont une belle carte à jouer dans cet Euro.La République tchèque a réalisé de gros progrès ces dernières saisons. Elle est d'ailleurs parvenue assez facilement à se qualifier pour cet Euro en finissant 2de son groupe derrière l’Angleterre et à monter en Ligue des nations A, dans le gratin du foot européen. Les Tchèques ont confirmé sur cet Euro. Pour le débuter, la République tchèque a dominé l’Ecosse (2-0) grâce à un Patrik Schick en feu. L’attaquant du Bayer Leverkusen a été le grand homme de cette rencontre avec un doublé à la clé, dont le plus beau but du tournoi, un lob de plus de 40 m. Sur sa lancée, l’attaquant tchèque a inscrit un penalty face à la Croatie (1-1) qui a permis à son équipe de partager les points avec la sélection au maillot à damier. Pour son dernier match, la sélection tchèque disputait la première place de la poule avec l’Angleterre. Bousculés d’entrée, les hommes de Silhavy ont concédé un but par Sterling et ont ensuite été incapables de revenir (défaite 1-0). Par séquence, les Tchèques ont offert de bonnes combinaisons mais ont manqué de justesse dans le dernier geste. Sur ce match face à un l'un des favoris de l'Euro, la Tchéquie a été beaucoup trop timorée.Pour ce huitième de finale, Frank De Boer peut compter sur l’ensemble de ses sélectionnés. Le technicien batave devrait s’appuyer sur ses hommes forts, notamment le Néo-Barcelonais Memphis Depay sur le front de l’attaque. Décevant lors du 1er match, l’ancien lyonnais s’est montré plus présent lors des deux autres affiches, où il a d’ailleurs marqué à chaque fois. Avec lui, le meilleur élément des Oranje depuis le début de la compétition n’est autre que Gini Wijnaldum. La nouvelle recrue parisienne est rayonnant au milieu de terrain et a déjà signé 3 réalisations sur cet Euro. L’ex-Red porte le brassard et assure parfaitement ce leadership. La révélation batave de ce début de compétition est le latéral Dumfries, le joueur du PSV multiplie les courses sur son côté droit et s’est permis le luxe de scorer à deux reprises. Pour le reste, les cadres de Ligt, De Jong, Blind ou Stekelenburg sont bien présents. Du côté de la République tchèque, l’atout principal est Patrick Schick. Le joueur du Bayer Leverkusen est le meilleur buteur de son équipe avec 3 réalisations. A ses côtés, les joueurs de West Ham, Soucek et Coufal ont beaucoup progressé depuis leur arrivée en Premier League. Dans les cages, Vaclik réalise un excellent début de compétitions. Le portier sévillan a multiplié les arrêts et a été l’un des grands acteurs de la qualification en huitième de finale.Stekelenburg - de Ligt, de Vrij, Blind - Dumfries, de Roon, Wijnaldum, de Jong, Van Aanholt - Depay, Weghorst.: Vaclik - Coufal, Celutska, Kalas, Boril - Soucek, Holes - Masopust, Darida, Jankto - Schick.Vainqueurs de leurs 3 matchs sur le début de cet Euro, les Pays-Bas abordent ce huitième de finale face à la République Tchèque dans la peau du grand favori. Les Bataves ont très faim, eux qui n'ont pas disputé les deux derniers grands tournois internationaux, d'autant plus qu'il ont une belle carte à jouer dans une partie de tableau ouverte. Percutants offensivement et précis à la finition, lesvont mieux défensivement depuis le retour de blessure du Juventini de Ligt, de retour de blessure lors du 2match de poule. Pour ce 8de finale, la défense néerlandaise aura un objectif assez simple contenir Patrick Schick, qui semble être la seule menace côté tchèque. Appliqués dans cet Euro, les Pays-Bas devraient logiquement s'imposer et filer en quart de finale. Monté en puissance en même temps que sa sélection, l'ancien Lyonnais Memphis Depay pourrait enchaîner un nouveau but