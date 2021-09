Pronostic Paris FC Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC enchaîne face à Guingamp

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC - Guingamp :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Barragiste la saison dernière après avoir longtemps espérer une montée directe en Ligue 1, le Paris FC semble déterminé à ne pas rater cette fois le bon wagon lors de ce nouvel exercice. En effet, comme l'an dernier, la formation francilienne se montre très convaincante lors de cette entame puisqu’elle est toujours invaincue avec un excellent bilan de 4 victoires et un match nul. Parti très fort, le Paris FC s’était imposé avec la manière à Grenoble (0-4), avant de prendre le meilleur sur le Havre (1-2) et Dunkerque (1-2). Le seul accroc des Parisiens a été le nul obtenu face à l’AJ Auxerre (1-1), qui vise également les premiers rôles dans cette Ligue 2. Lors de la dernière journée avant la trêve internationale, le PFC était allé s’imposer chez le promu Quevilly Rouen (1-0), grâce à Guivalogui (petit frère de Josuha). La patte Thierry Laurey se fait déjà ressentir dans le club parisien. Arrivé cet été, l’ancien coach strasbourgeois a apporté sa rigueur au sein du Paris FC. De plus, la formation francilienne peut s’appuyer sur un excellent Gaëtan Laura dans ce début de championnat (3 buts et 1 passe décisive).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’En Avant Guingamp a été l’une des déceptions de la saison dernière. A un moment donné, la formation bretonne s’était dangereusement rapprochée de la zone rouge. Cependant, suite à la nomination de Bompard en fin de saison, l’En Avant avait fini plutôt fort ce qui lui a permis au final de se sauver tranquillement. A l’intersaison, les dirigeants guingampais ont jeté leur dévolu sur le prometteur Stéphane Dumont. Le nouvel entraineur connaît un début mitigé puisque son équipe occupe seulement la 13place du classement. Cependant, Guingamp n’a perdu qu’un seul match face à Amiens et se distingue en accumulant les nuls (4 en 6 rencontres) pour 1 victoire surprise à Auxerre, candidat à la montée. En grande forme dans ce début de saison, le Paris FC devrait faire parler son efficacité pour s’imposer face à un Guingamp qui semble encore trop timoré.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !