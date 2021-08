Pronostic OM Saint-Etienne : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

L'OM rebondit face à Saint-Etienne

Qualifié pour la prochaine Europa League grâce à sa 5place obtenue la saison passée, l'Olympique de Marseille se veut nettement plus ambitieux désormais. Sous l'impulsion du duo Sampaoli – Longoria, les Olympians n'ont pas chômé au niveau du recrutement puisque Saliba, Guendouzi, Gerson, Balerdi, de la Fuente, Under, Luan Peres et Lopez sont arrivés. Les deux premières rencontres marseillaises ont été renversantes puisque menés de 2 buts à la Mosson, les Phocéens ont retourné le match pour s'imposer contre le MHSC (2-3) grâce à une deuxième excellente partie de rencontre. Et que lors du match suivant, les supporters marseillais ont vu leur équipe prendre une avance de 2 buts avant de se faire rattraper par Bordeaux (2-2) au Vélodrome. Le week-end dernier, l'OM se déplaçait à l'Allianz Arena de Nice pour livrer un test face à des Aiglons ambitieux. Auteurs d'un bon match face aux hommes de Galtier, les Olympiens se sont retrouvés derrière au score suite à l'ouverture du score de Dolberg, avant de vivre une fin de match cauchemardesque avec des incidents avec des supporters. En face, Saint-Etienne est dans une optique totalement différente, avec pour objectif de libérer de la masse salariale. Lors de l'intersaison, les Debuchy, Monnet-Paquet ou Jessy Moulin ont quitté le club. Encore une fois, Claude Puel devrait s'appuyer sur des jeunes qu'il a déjà lancé comme le portier Green qui confirme ses bonnes dispositions, le capitaine Camara ou le maître à jouer Aouchiche. Le début de saison des Verts est plutôt moyen avec trois matchs nuls face à Lorient (1-1), Lens (2-2) et Lille (1-1). Lors de ces 3 rencontres, les Stéphanois ont été plutôt vernis de prendre des points et pourraient souffrir face à une formation phocéenne ambitieuse et désireuse de tourner la page suite aux incidents de Nice. De plus, ce déplacement ne réussit guère historiquement à l'ASSE, même si l'an passé les joueurs du Forez avaient mis fin à une longue disette de confrontations sans succès au Vélodrome en s'imposant 2-0. Déterminés à confirmer leurs ambitions, les Marseillais devraient s'imposer face à des Stéphanois limités.