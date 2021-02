Pronostic OM PSG : Analyse, cotes et prono du match du Classico + 150€ offerts

150€ offerts pour parier sur le Classico

L'OM dans le flou le plus total

Le PSG a remporté 5 de ses 6 derniers matchs

Neymar de retour pour le PSG, Marquinhos et Verratti aussi ?

Les compos probables :

Le PSG enfonce l’OM

La 24journée de Ligue 1 se termine avec un Classico aux conditions très particulières entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. En effet, si le PSG n'est pas au mieux, le club marseillais vit des heures sombres avec des supporters mécontents et un coach qui a quitté le navire en pleine saison (avant d'être mis à pied), suite à des désagréments avec ses dirigeants. Dans ce climat délétère, l'OM a réussi à prendre un point à Lens en milieu de semaine (2-2). Au regard du contenu du match, ce point pris a des allures de défaite car les Marseillais ont été incapables de conserver leur avance de 2 buts face aux Nordistes. Avant cette rencontre à Bollaert, l'OM avait enchaîné 4 défaites consécutives, dont l'une face au... PSG dans le Trophée des Champions (2-1).De son côté, le Paris Saint-Germain connaît également une saison agitée. Mal parti, le club parisien s'était notamment incliné lors du match aller au Parc des Princes (0-1) avant donc de se rattraper récemment lors du Trophée des Champions (2-1). Ces Classicos avaient été marqués par les accrochages entre Neymar et Alvaro, dont les retrouvailles s'annoncent une nouvelle fois tendues. Troisième du classement, le club de la capitale n'a plus de temps à perdre et doit passer la vitesse supérieure. Ce Classico arrive à point pour marquer les esprits, notamment en déplacement, où le PSG est loin de se montrer impérial. En effet, après 2 nuls concédés à Lille et Saint-Etienne, les Parisiens s'étaient difficilement imposés à Angers, avant de s'incliner à Lorient (3-2). En milieu de semaine, le PSG s'est facilement défait du Nîmes Olympique (3-0) avec une excellente prestation d'Angel Di Maria, qui était pourtant très décevant depuis la reprise. Mine de rien, le PSG a remporté 5 de ses 6 dernières rencontres.Dans ce moment difficile, les supporters phocéens doivent se réjouir du premier but de Milik, arrivé du Napoli. En revanche, Morgan Sanson est parti du côté d'Aston Villa et va sans doute beaucoup manquer à l'entrejeu marseillais. D'autant que Rongier, blessé, pourrait lui aussi manquer cette rencontre. Côté parisien, Neymar, qui a purgé sa suspension face à Nîmes sera de retour et voudra sans doute sceller sa rivalité avec Alvaro en marquant un but, tandis que Verratti et Marquinhos sont fortement espérés. En revanche, Navas sera a priori forfait.Mandanda - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai - Kamara, Gueye - Thauvin, Germain, Payet - Milik.Sergio Rico - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Mbappé, Icardi.Pour ce Classico encore plus spécial que d'habitude, le PSG présente tout de même plus de garanties que son rival. Mis à part l'accident lorientais, le club parisien a donc tout de même remporté 5 de ses 6 derniers matchs. Préparant ce match sans son entraîneur et avec de grosses rumeurs de rachat autour du club, l'OM va faire face à un Paris bien décidé à continuer de laver l'affront du match aller comme il l'avait fait lors du Trophée des Champions (1-2). Les deux défenses ne sont pas impériales et on pourrait voir un match à buts. Vainqueur de 6 des 7 derniers Classico joués au Vélodrome et à 10 jours de leur confrontation face au FC Barcelone, le PSG devrait s'imposer face à des Marseillais en crise, dans une rencontre avec plus de 2 buts.Retrouvez le Pronostic OM PSG encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !