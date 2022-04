Pronostic OM PAOK : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale aller de Ligue Europa Conférence

OM - PAOK : 200€ chez Betclic au lieu de 100€ !

Attention :

Nos pronostics OM - PAOK

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

L'OM a retrouvé une belle dynamique

Un PAOK dans l'ombre de l'Olympiakos

Les titulaires du Barça seront là

Les compo probables :

L’OM assure face au PAOK Salonique

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce OM PAOK :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'au 17 avril seulement,vous offreen vous inscrivant avec le- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.De retour sur la scène européenne cette saison, l’Olympique de Marseille a fini la phase de poule de l’Europa League en 3e position derrière Galatasaray et la Lazio Rome. Basculés en Europa League, les Phocéens ont disputé des barrages face à Qarabag (6-1) qu’ils ont parfaitement négocié. Ensuite, Marseille a de nouveau assuré face aux Suisses de Bâle en remportant les deux confrontations (2-1 et 2-1). En forme, la bande à Sampaoli vient également de remporter ces trois derniers matchs de championnat face à Brest (1-4), Nice (2-1) et contre l’AS Saint-Etienne (2-4) le week-end dernier. Face aux Verts, les Marseillais ont mal débuté avec une erreur de leur portier espagnol Lopez. Sans s’affoler, le club olympien a continué de jouer pour finalement faire la différence en seconde période. Souvent critiqué pour des choix tactiques surprenants, Sampaoli semble avoir trouvé son schéma de jeu. Le technicien argentin adapte ensuite ses choix pour garder un effectif impliqué et frais dans une période où les matchs s’enchaînent tous les 3 jours.En face, le PAOK Salonique occupe actuellement la 2place du championnat grec mais semble une nouvelle fois distancé pour le titre puisque l’Olympiakos compte 11 points d’avance. Le week-end dernier, les Grecs ont mal préparé le déplacement dans le Sud de la France en s’inclinant sur la pelouse du Panathinaïkos (2-1). Ce revers est venu mettre fin à une très belle série de 16 journées de championnat sans la moindre défaite. Dans cette Conference League, le club grec a fini en 2position de son groupe derrière l’équipe danoise de Copenhague. Obligé de passer par les barrages, le PAOK a dominé Midtjylland (4-1) en étant contraint de passer par les prolongations au retour après avoir perdu le match aller au Danemark. En huitième de finale en revanche, la formation grecque a remporté les deux matchs de sa confrontation face aux Belges de la Gantoise (1-0 et 2-1). Les hommes forts de cette équipe sont le slovène Kurtic (meilleur buteur du championnat grec) ou l’anglais Chuba Akpom. Arrivé de Malmö cet hiver, le buteur croate Colak est toujours en phase d’adaptation.Comme ce week-end, l'OM devrait être privé de Balerdi et Milik. Sur le banc contre Sainté, les Cengiz Ünder, Bakambu, Lirola ou Pape Gueye pourraient débuter contre les Grecs pour apporter leur fraicheur.: A venir: A venirPas au niveau dans sa poule de Ligue Europa, l'OM se verrait bien mettre la main sur sa petite sœur qui vient de naître, la Ligue Europa Conférence. Le tirage au sort du tableau final donne une vraie chance aux Olympiens de disputer la finale de cette première C4 de l'histoire. Pour cela, il faudra d'abord passer l'obstacle PAOK, club dont les supporters sont rivaux de ceux de l'AEK, équipe jumelée avec le Commando Ultra du virage sud marseillais. On peut donc s'attendre à une très grosse ambiance ce jeudi au Vélodrome. D'autant que les Marseillais restent sur 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Devant son bouillant public, l’OM devrait s’imposer face au PAOK Salonique.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM PAOK détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !