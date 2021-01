Pronostic OM Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM tranquille face à la lanterne rouge nîmoise

Sixième du classement, l'Olympique de Marseille est toujours dans le coup pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Les hommes d'André Villas-Boas comptent 7 points de retard sur le PSG et Lille, mais ont deux matchs de retard. Les Olympiens ont connu une bonne période au cœur de l'automne avec 6 succès consécutifs qui ont permis à l'OM de se rapprocher des premières places. Depuis leur succès face à Monaco, Marseille souffre avec une seule victoire lors des 5 dernières journées, face à Montpellier au Vélodrome (3-1). Le week-end dernier, en déplacement chez une formation relégable, le club phocéen n'a pas été en mesure de s'imposer et s'est contenté du point du nul (0-0) à Dijon. Décevants dans le jeu, les Marseillais veulent profiter de la venue d'une formation nîmoise dans le dur pour se relancer. En milieu de semaine, les Olympiens se sont inclinés dans le trophée des Champions face au PSG (2-1), dans une rencontre marquée par les débuts de la nouvelle recrue, le latéral espagnol Pol Lirola.

De son côté, le Nîmes Olympique vit une saison difficile avec la place de lanterne rouge. De plus, les Gardois voient l'écart s'agrandir avec les équipes qui les devancent. En effet, les Crocos accusent un retard de 5 points sur le premier non relégable, le FC Nantes. Le bilan des 13 dernières journées est catastrophique pour les hommes d'Arpinon avec 11 défaites, un nul pour un seul succès face à Reims. Alors que Nîmes était déjà proche de la relégation l'an passé, le maintien en L1 cette saison semble compromis. En grande difficulté, le club a fait appel à Pascal Plancque pour venir épauler un Jérôme Arpinon, qui semble dépassé par la tournure des événements. Au Vélodrome, Marseille devrait s'imposer tranquillement face à la pire équipe de Ligue 1.