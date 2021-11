Pronostic OM Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un OM droit au but face à Metz

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Marseille - Metz chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une très bonne entame de championnat, l’Olympique de Marseille stagne depuis quelques semaines. En effet, lors des 7 dernières journées, le club phocéen n’a remporté que deux matchs de ligue 1, face à Lorient (4-1) et le week-end dernier sur la pelouse du promu clermontois (1-0). Cependant, ces 2 matchs ont eu lieu sur les 4 dernières journées, entrecoupées par des nuls face au PSG et Nice, les 2 autres équipes situées sur le podium de L1 avec l'OM. En Auvergne, les Marseillais ont dominé les débats et ont logiquement ouvert le score par le turc Under. En revanche, à défaut de s’être mis à l’abris, l’OM a concédé des opportunités aux Clermontois qui auraient pu revenir dans le match sans un excellent Lopez dans les buts. Ce succès a permis au club phocéen de retrouver sa place sur le podium de Ligue 1, avec un seul point de retard sur le dauphin niçois. En milieu de semaine, Marseille a dû une nouvelle fois se contenter du match nul en Europa League face à la Lazio (2-2). Les hommes de Sampaoli ont pourtant réalisé une prestation intéressante mais ont payé cher deux erreurs de concentration avant la mi-temps et au retour des vestiaires. Néanmoins, les partenaires de Dimitri Payet (buteur face à Nice et face à la Lazio) sont toujours en course pour la qualification mais vont devoir remporter des matchs lors des dernières journées.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Metz a réalisé une très belle saison dernière au cours de laquelle les Lorrains ont rapidement assuré leur maintien. En difficulté lors de ce nouvel exercice, les Grenats avaient l’opportunité de se relancer le week-end dernier avec la réception de la lanterne rouge stéphanoise. Bien parti avec un coup-franc du maître à jouer, Farid Boulaya, le FC Metz a ensuite concédé un but exceptionnel de Wahbi Khazri. Dominés par les Verts, les Messins ne sont pas parvenus à trouver la faille en contre-attaques et ont dû se contenter d'un mauvais nul à domicile (1-1). Le bilan des 8 dernières journées est catastrophique pour les hommes d’Antonetti avec 6 défaites, 1 victoire et 1 nul. Dans son stade Vélodrome, Marseille devrait s’imposer face à des Messins en grande difficulté.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "RDJ10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !