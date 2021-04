Pronostic OM Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'OM se relance face à Dijon

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce OM - Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé en remplacement d'André Villas-Boas, Jorge Sampaoli avait connu des débuts rêvés avec deux victoires face à Rennes (1-0) et Brest (3-1). Plutôt heureux lors de ces succès, les Marseillais sont vite redescendus sur terre lors de la dernière journée en recevant une claque à Nice (3-0). Le club phocéen compte désormais 3 points de retard sur Lens, qui occupe la 5place mais qui a un match difficile face à jouer face à l’Olympique Lyonnais ce samedi. Marseille pourrait effectuer une très belle opération en cas de victoire face à la lanterne rouge dijonnaise. Depuis son arrivée, Sampaoli s’était distingué par un coaching gagnant qui lui avait permis de remporter ses deux premiers matchs avec les apports de Cuisance et Henrique. Pour cette opposition face au DFCO, l’OM retrouvera sa sentinelle Boubakar Kamara, absent à Nice suite à une accumulation de cartons jaunes.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Dijon est la seule formation du bas de tableau qui semble avoir abdiqué pour le maintien. Les Dijonnais comptent actuellement 14 points de retard sur la première formation non relégable. De plus, les Bourguignons restent sur 10 défaites consécutives et 13 matchs sans la moindre victoire. L’avenir dijonnais devrait semble être en Ligue 2. Les hommes de David Linarès ont été battus par Reims (0-1) et Bordeaux (1-3) lors des deux dernières journées, deux formations de seconde partie de tableau. Avec la plus mauvaise attaque de Ligue 1 et l’une des pires défenses du championnat, Dijon a quasiment dit adieu à ses derniers espoirs de maintien, et son président a d'ailleurs déjà acté la relégation. Au Vélodrome, l’OM devrait profiter de la faiblesse dijonnaise pour se relancer dans la course aux places européennes.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !