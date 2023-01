Pronostic Niort Saint-Etienne : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne accroche un résultat à Niort

La 19journée de Ligue 2 se termine avec une affiche importante dans l'optique du maintien entre Niort et l'AS Saint-Etienne. Les Chamois ont vécu un début de saison compliqué entre le départ de Sébastien Desabre et des résultats catastrophiques. Cependant, la formation niortaise a bien réagi depuis quelques semaines. En effet, lors des 6 dernières journées de championnat, Niort ne s'est incliné qu'une seule fois face à Grenoble (0-3). Depuis la reprise des compétitions, les Niortais enchaînent les bons résultats avec une qualification pour les 16de finale de la Coupe de France face à Granville (0-3) et 5 points pris en 3 journées de championnat. En Ligue 2, les hommes de Rui Almeida ont remporté un match face à Pau (2-1) pour deux nuls contre Metz (0-0) et Rodez (1-1) avec la 8réalisation de Boutobba. Toujours lanterne rouge de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a connu une première partie de saison compliquée. Les Verts ont profité du mercato pour se renforcer dans les cages avec l'arrivée de Larsonneur, en défense avec l'ancien nantais Appiah et sur le front de l'attaque avec Charbonnier. Battu à Annecy (2-1) lors de la reprise, l'ASSE a ensuite arraché le nul face à Caen (1-1) dans les dernières secondes de la partie grâce à Charbonnier. Ce nul n'a pas permis aux Verts d'avancer au classement mais a certainement redonné un peu de confiance à la bande à Laurent Batlles. En milieu de semaine, avec ses 3 nouvelles recrues, Sainté s'est imposé dans un match important face à Laval (1-0) grâce à Cafaro, bien servi par Krasso. Ces 3 points permettent aux Verts de garder espoir. Les Stéphanois ont montré un peu plus de maitrise défensive que lors des dernières rencontres malgré l'enjeu, mais sont également conscients qu'ils affrontaient une équipe lavalloise diminuée. L'entrée en jeu de Jean-Philippe Krasso a été décisive. Avant d'affronter Sochaux à Geoffroy-Guichard, Saint Etienne serait inspiré de prendre des points lors de ce déplacement à Niort. Sur sa lancée, Saint-Etienne semble en mesure de prendre au moins un point face à une formation niortaise qui devrait cependant poser des soucis aux Verts. Un match nul est possible vu que Niort ne perd plus.