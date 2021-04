Pronostic Nîmes Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts des deux côtés entre Nîmes et Strasbourg

Match très important pour le maintien ce dimanche entre Nîmes et Strasbourg qui sont séparés par seulement 6 points. 18de cette Ligue 1, le Nîmes Olympique occupe la place de barragiste avec 2 unités d'avance sur Nantes et le même retard sur Lorient. Vainqueurs de Lille (1-2) à Pierre-Mauroy avant la trêve internationale, les Crocos se sont ensuite inclinés face à Saint-Etienne (0-2) à la reprise, avant d'aller chercher un bon match nul à Brest la semaine passée (1-1). A l'image de cette dernière rencontre, 5 des 6 dernières rencontres des Gardois ont vu des buts marqués des deux côtés. De son côté, Strasbourg va mieux en ce moment par rapport à la 1partie de saison mais le RCS reste quand même très irrégulier (2 nuls, 3 victoires et 3 défaites sur les 8 dernières journées). Après avoir réalisé une excellente opération il y a deux semaines en s'imposant sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-3), les Alsaciens se sont logiquement inclinés à La Meinau face au PSG le week-end dernier (1-4). En comptant la défaite précédente concédée à domicile face à Lens (1-2), les trois dernières rencontres des Strasbourgeois ont vu les filets trembler des deux côtés et on devrait logiquement voir les deux équipes marquer dans cette rencontre. D'autant plus que le buteur strasbourgeois Ajorque, absent face à Paris, retrouve le groupe ce week-end.