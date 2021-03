Pronostic Nice Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Monaco s’impose dans le derby face à Nice

L'affiche des seizièmes de finale de la Coupe de France met aux prises l'OGC Nice à l'AS Monaco ce lundi. Les Niçois ont retrouvé des couleurs lors des dernières semaines et viennent de se donner une bouffée d'air dans le cadre de la lutte pour le maintien. En effet, les Azuréens viennent successivement de dominer Rennes (1-2) et Nîmes (2-1). Ces résultats permettent aux Aiglons de compter 10 points d'avance sur le premier relégable. Arrivé cet été, Amine Gouiri s'est de nouveau signalé lors de ses rencontres en inscrivant deux nouveaux buts, ce qui porte son total à 11 réalisations depuis le début de saison en Ligue 1. De plus, Ursea a vu Dolberg, Atal et Lotomba réintégrer le groupe lors du succès face aux Crocos. Le capitaine Dante, les excellents Rony Lopes et Reine-Adelaide, et le moins important Danilo manquent cependant à l'appel. Pour atteindre ces seizièmes de finale, Nice s'était tranquillement imposé face à Nîmes (1-3) au tour précédent et retrouve Monaco pour la troisième fois de la saison. Les deux premières oppositions entre les deux formations s'étaient terminées sur le même résultat de 2-1 en faveur des Monégasques.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Battu à Strasbourg (1-0) en milieu de semaine, l'AS Monaco a effectué la mauvaise opération dans la lutte pour le titre. En effet, le club du Rocher accuse désormais 7 points de retard sur le leader lillois et 4 sur le troisième, l'OL. Les Monégasques n'ont pas abdiqué dans la quête du podium puisque lors des dernières journées, ils doivent affronter Lille et l'Olympique Lyonnais. Néanmoins, le revers de la Meinau met fin à une excellente série de 13 rencontres sans la moindre défaite avec un exceptionnel bilan de 11 victoires et 2 nuls. Ce passage a permis à Monaco d'être quasiment certain d'être européen en fin de saison, puisque l'ASM est 4et possède 11 points d'avance sur son premier poursuivant, le Racing Club de Lens. Impressionnant depuis plusieurs semaines, le club monégasque veut mettre de côté son jour sans en Ligue 1 à Strasbourg et compte sur ce derby face à Nice pour repartir de l'avant. Pour se qualifier, le club princier s'était défait de Grenoble (0-1) au tour précèdent sur une réalisation de Jovetic. Kovac devrait insérer des hommes frais en Coupe de France avec les Fabregas, Jovetic, Ballo Touré ou Disasi, pour ce qui sera une équipe compétitive. Désireux de se relancer, l'AS Monaco veut faire coup double face à Nice en renouant avec la victoire et remporter un 3derby consécutif.