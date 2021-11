Pronostic Nice Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice retrouve son jeu face à Metz

Candidat au podium, l'OGC Nice doit se montrer plus constant dans ses performances. En effet, les Aiglons connaissent des hauts et des bas dans leurs rencontres. Les derniers matchs en sont le parfait exemple. A Angers, les Azuréens ont raté leur première période mais sont revenus avec de bien meilleures intentions et un Andy Delort efficace auteur d'un doublé décisif. Ensuite, l'OGCN recevait Montpellier et malgré une domination de tous les instants, le club niçois s'est fait surprendre en fin de rencontre sur l'une des rares opportunités montpelliéraines. Le week-end dernier, les hommes de Galtier ont raté leur entame de match au Gabriel-Montpied et se sont retrouvés menés à Clermont. Les Aiglons ont eu le mérite de ne pas encaisser ce deuxième but qui aurait certainement entériné la domination auvergnate. Après Delort à Angers, c'est Gouiri qui est sorti de sa boîte pour inscrire un doublé, dont un second sublime. La force des équipes de Galtier est leur aptitude à ne pas lâcher. Les bons résultats de l'équipe niçoise leur permettent d'occuper la seconde place du classement derrière le PSG. De plus, avec Delort, Gouiri et Dolberg, Nice possède une attaque de haut vol. C'est bien Gouiri, avec 8 buts, qui est en tête du classement des buts niçois.

De son côté, le FC Metz avait réussi un exercice abouti l'an passé en accrochant assez facilement le maintien. La réussite semble en revanche fuir les hommes de Frédéric Antonetti lors de ce nouvel exercice qui sont actuellement en dernière position du classement. L'espoir est toujours là car les Grenats ne comptent que 4 points de retard sur le 1er non relégable, Troyes. De plus, les récentes prestations face à Marseille (0-0) et le week-end dernier contre Bordeaux (3-3) ont montré que les Messins n'avaient pas lâché. Expulsé face à Bordeaux, l'excellent Boulaya manquera ce déplacement dans le Sud de la France. Entre deux formations aux dynamiques différentes, Nice en pleine forme devrait prendre le dessus sur des Messins dans le dur malgré leur bonne volonté.