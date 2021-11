Pronostic Newcastle Norwich : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle prend des points face à Norwich

La 14journée de Premier League débute par un choc entre les deux derniers, Newcastle et Norwich. Lesont récemment fait parler d'eux avec le rachat du club par les Saoudiens. Devenu l'un des clubs les plus riches au monde, Newcastle se trouve actuellement en dernière position du classement. En effet, les hommes d'Eddie Howe, récemment arrivé dans le Nord de l'Angleterre, accusent 6 points de retard sur le 1non relégable. Depuis le début de saison, les partenaires de Shelvey n'ont pas remporté le moindre match. Après avoir signé deux nuls consécutifs face à Brighton (1-1) et Brentford (3-3), Newcastle s'est logiquement incliné sur la pelouse de l'Emirates le week-end dernier face à Arsenal (2-0). Dans leur stade de St James Park, lesont signé 3 nuls face à Southampton, Leeds et Brentford pour 3 défaites face à des grosses écuries londoniennes : West Ham, Chelsea et Tottenham.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Norwich a l'habitude d'effectuer le yo-yo entre la Premier League et le Championship. Promus cette saison, les Canaris ont d'ailleurs vécu une entame difficile puisqu'ils ont dû attendre la 11journée pour décrocher leur premier succès. En effet, Norwich est allé s'imposer à Brentford (1-2) pour ce qui aura été le dernier match de l'Allemand Daniel Farke. Le technicien a été remplacé par Dean Smith, qui venait d'être licencié par Villa. L'ex coach desconnait une entame intéressante puisque ses protégés se sont imposés contre Southampton (2-1) avant de signer un nul contre Wolverhampton (0-0). Ces résultats ont permis à Norwich de quitter la dernière place et de revenir à 3 points du 1non relégable, Leeds. Smith a du pain sur la planche car son équipe possède la pire attaque de la Ligue avec 7 buts, dont 4 par le Finlandais Pukki. A domicile et avec ses atouts offensifs (Saint-Maximin, Wilson, etc.), Newcastle devrait accrocher au moins un nul face à Norwich dans une rencontre avec plus d'un but entre les 2 plus mauvaises défenses de Premier League.