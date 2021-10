Pronostic Nantes Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes se relance face à Troyes

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Nantes Troyes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Football Club de Nantes a connu une saison dernière compliquée, avec plusieurs changements d’entraineurs, et une bataille âpre pour le maintien. Finalement, les Canaris se sont sauvés lors des barrages face à Toulouse, grâce à la règle du but à l’extérieur. Pour ne pas revivre cela, le FCNA réalise une meilleure entame puisqu’après 8 journées, le club nantais est calé dans le ventre mou de la Ligue 1 avec 10 points au compteur, avec 4 unités d’avance sur le 1er relégable. Lors des dernières semaines, les hommes de Kombouaré ont signé des prestations encourageantes avec deux larges victoires face à Angers (1-4) et contre le Stade Brestois (3-1). En revanche, les Nantais ont été dominés par le Stade de Reims le week-end dernier (3-1). Depuis le départ de saison, Ludovic Blas, Moses Simon et Kolo Muani sont essentiels dans les bons résultats du club de Loire-Atlantique.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Promu cette saison, Troyes a pour objectif de se maintenir. A l'orée de cette journée, l’ESTAC occupe la 17place avec le même nombre de points que le FC Metz, relégable. Les Troyens sont sur un bon passage puisqu’après avoir décroché leur premier succès en Lorraine face au FC Metz (0-2), ils ont signé deux nuls à domicile face à Montpellier (1-1) et contre Angers (1-1). De plus, les hommes de Battles ont rivalisé pendant une bonne partie de leur confrontation face à l’Olympique Lyonnais (score final 3-1 pour l’OL). Pour ce déplacement à Nantes, Batlles sera privé de Giraudon, expulsé le week-end dernier contre Angers. En regain de forme lors des dernières rencontres, le FC Nantes a les armes pour s’imposer face à des Troyens vaillants mais limités.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Troyes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !