Pronostic Nantes OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes tient tête à l’OM

Passé près de la correctionnelle la saison passée, le FC Nantes s’était sauvé lors des barrages face à Toulouse. Le grand artisan de ce maintien est Antoine Kombouaré qui a su relancer une équipe au plus mal. Le Kanak a poursuivi son excellent travail puisque son équipe se montre nettement plus convaincante cette saison. En effet, après 15 journées, les Canaris se retrouvent dans le milieu de tableau avec 19 points soit 6 de plus que le premier relégable. Après avoir été battu par le Paris Saint-Germain (3-1) au Parc des Princes, le FC Nantes s’est repris en accrochant un nul sur la pelouse du champion de France, Lille (1-1). Déjà excellent au Parc des Princes, Alban Lafont a une nouvelle fois été décisif en stoppant le penalty de Jonathan David. Autre grand bonhomme du match, Ludovic Blas a égalisé, marquant son 7but déjà de la saison. A la Beaujoire, les Nantais se sont montrés intéressants lors des dernières réceptions avec des succès sur Brest, Troyes et Clermont pour un nul contre Strasbourg.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐L’Olympique de Marseille avait égayé le début de saison en proposant un jeu basé sur un pressing intense et une capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Depuis quelques semaines, le jeu olympien a perdu de sa fraîcheur comme le prouve les résultats du club. En effet, lors des 9 dernières journées de Ligue 1, l’OM ne s’est imposé que face aux 2 promus, Clermont et Troyes, et face à une équipe de Lorient qui lutte pour son maintien. En Europa League, les hommes de Sampaoli ont vécu un cauchemar à Galatasaray la semaine passée (4-2) qui a mis fin aux derniers espoirs de qualification. Les Marseillais se sont certes repris en s’imposant face à Troyes (1-0) dimanche dernier, mais le contenu était pauvre pour une équipe qui cherche à lutter pour le podium. Néanmoins, ces 3 points précieux permettent aux Marseillais de revenir à la 4place avec seulement 2 unités de retard sur Rennes, dauphin. Nantes a montré de bonnes dispositions à la Beaujoire lors des dernières réceptions et pourrait embêter une équipe marseillaise pas spécialement rayonnante lors de ses derniers matchs à l'extérieur (1 seule victoire sur ses 7 derniers déplacements) et qui se repose beaucoup trop sur Payet (6 buts).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !