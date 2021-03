Pronostic Nantes Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Nantes – Lorient crucial pour le maintien

En s'imposant à la surprise générale au Parc des Princes dimanche dernier (1-2), le FC Nantes a totalement relancé la lutte pour le maintien. Les Canaris se retrouvent toujours dans la zone de relégation, mais ne comptent qu'un point de retard sur la première formation non relégable qui n'est autre que le FC Lorient. Cette opposition est donc cruciale pour les deux formations avec, d'un côté, des Nantais qui peuvent sortir de la zone rouge, et de l'autre, des Lorientais qui pourraient accentuer leur avance. Depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré, les Nantais ont montré des signes de progression avec un Ludovic Blas très impliqué. En revanche, ils n'ont pas remporté le moindre match à la Beaujoire avec un nul contre l'OM (1-1) et une défaite contre Reims (1-2). Inattendus au Parc des Princes, les Nantais devront cette fois aborder cette rencontre dans la peau des favoris contre Lorient.

De son côté, Lorient se montre cohérent depuis de nombreuses semaines. En effet, les Merlus réalisent un parcours intéressant en 2021 et vont tout mettre en œuvre pour tenir tête aux Nantais ce dimanche. Le week-end passé, les Bretons ont concédé le match nul à domicile face à Nice malgré une grosse domination (1-1). Le jeune Armand Laurienté se montre très performant depuis quelques rencontres et a signé la passe décisive face aux Aiglons lors de la dernière journée, quelque temps après son doublé décisif face à Saint-Étienne. En déplacement, Lorient a récemment réalisé d'excellents résultats, avec notamment des nuls à Montpellier (1-1) et Monaco (2-2). Pour cette confrontation entre deux équipes qui jouent leur maintien, on devrait voir un match ouvert avec des buts de chaque côté, comme lors des 6 derniers matchs de Nantes, et lors de 5 des 6 dernières rencontres de Ligue 1 pour les Merlus.