Pronostic Nancy Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau confirme son renouveau à Nancy

L'opposition entre Nancy et Pau est importante dans l'optique du maintien. Les deux équipes sont actuellement séparées par deux points, à l'avantage de Nancy, première formation non relégable, tandis que Pau est 19. Les Lorrains sont invaincus lors des 7 dernières journées de Ligue 2 mais ont ils enregistré 6 matchs nuls sur cette période, ce qui ne leur a pas permis de progresser au classement. Les hommes de Jean-Louis Garcia peuvent s'en vouloir car ils ont laissé des points filer en route, notamment mardi au Havre (1-1), où Seka a marqué contre son camp en fin de rencontre, alors que les 3 points semblaient en bonne voie. A domicile, Nancy reste sur 8 rencontres sans le moindre succès et fait face à une formation paloise, qui a retrouvé des couleurs. De son côté, Pau erre dans la zone de relégation depuis le début de saison. En revanche, les Palois viennent de montrer de bonnes choses lors des deux dernières journées. Pour la première fois de la saison, les hommes de Didier Tholot ont remporté deux rencontres consécutivement face à Guingamp (2-3) et Amiens (2-0). Ces bons résultats ont redonné espoir aux Palois, qui ne comptent plus que 2 points de retard sur le premier non relégable, qui n'est autre que Nancy. Pau a semble-t-il réussi un mercato d'hiver intéressant puisque l'ancien Lensois Souleymane Diarra a déjà pris place dans l'entrejeu, aux côtés du Brésilien Itaitinga, buteur face à Amiens. En s'imposant à Marcel-Picot, les Béarnais pourraient sortir de la zone rouge. Sur leur lancée, les Palois semblent en mesure de ramener au moins un point de ce voyage à Nancy.