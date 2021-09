Pronostic Nancy Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre trop solide face à Nancy

L’AS Nancy a connu quelques saisons compliquées ces dernières années. A l’intersaison, le club lorrain a décidé de confier l’équipe à Daniel Stendel. Le technicien allemand connait un départ compliqué avec sa nouvelle formation puisque l’ASNL occupe la place de lanterne rouge en Ligue 2. En effet, Nancy a seulement pris des points à deux reprises, face à une formation bastiaise toute juste promue et contre une équipe de Dunkerque qui devrait lutter toute la saison pour le maintien. A domicile, la formation nancéenne a disputé trois rencontres pour … 3 revers face à Toulouse (0-4), Valenciennes (0-1) et Auxerre (1-4). Ce bilan est terrible avec 1 seul but inscrit et 9 encaissés.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Havre est sur la lignée de la saison dernière en se montrant très solide. En effet, les hommes de Paul Le Guen ont disputé 7 rencontres, pour une seule défaite face au Paris FC. Au niveau victoires, le bilan est assez maigre avec deux succès obtenus face à Sochaux (2-0) et contre Niort. La formation normande se distingue par une accumulation de nuls, dont le dernier en date face à l’actuel leader, le Toulouse FC (1-1). Lors des dernières heures du mercato, la formation havraise a réussi un joli coup en attirant le buteur niortais Pape Ibnou Ba qui pourrait remplacer Boutaib, expulsé lundi après s'être frité avec un supporter. Costaud, Le Havre semble en mesure de prendre au moins un point en Lorraine dans un match avec encore moins de 4 buts face à des Nancéens qui n'arrivent presque pas à marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nancy – Le Havre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !