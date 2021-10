Pronostic Mura Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Rennes confirme à Mura

Champion de Slovénie à la surprise générale, Mura avait dominé Maribor et Ljubljana. Battu dès le 2tour des barrages de la Ligue des Champions par Ludogorets (3-1), la formation slovène a également craqué lors des barrages de l'Europa League face au Sturm Graz (5-1). Rebasculé en Ligue Europa Conférence, Mura a connu deux premiers matchs compliqués avec une défaite à domicile face au Vitesse Arnhem (0-2) et une claque reçue en Angleterre face aux Tottenham Hotspurs (1-5). Sur la scène nationale, Mura ne devrait pas être en mesure de conserver son titre, puisque la formation slovène compte déjà 7 points de retard sur le 1, Koper.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le stade Rennais a réalisé une entame intéressante dans cette nouvelle C4 en tenant tête à domicile au favori de la poule, les Tottenham Hotspurs (2-2) et en s'imposant aux Pays-Bas face au Vitesse Arnhem (1-2). Mal embarqué aux Pays-Bas, le club breton a su renverser le match en seconde période grâce à Guirassy et Sulemana. Les hommes de Bruno Génésio ont une belle carte à jouer lors de cette double confrontation à venir face à l'adversaire le plus modeste du groupe. En confiance, la formation rennaise est invaincue lors des 5 dernières journées et monte en puissance offensivement. En effet, après avoir explosé Clermont (6-0) et surtout battu le PSG (2-0), Rennes a livré une excellente prestation à Metz (0-3). Avec Laborde, Sulemana, Terrier, Guirassy et en attendant le retour de Doku, Genésio possède d'une puissance de feu impressionnante. En pleine confiance, le stade Rennais devrait s'imposer face à Mura et se placer idéalement dans ce groupe.