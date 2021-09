Pronostic Montpellier Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Montpellier et Saint-Etienne

L'affiche du dimanche midi en Ligue 1 nous offre un intéressant Montpellier – Saint-Etienne. La formation héraultaise a connu des dernières heures de mercato agitées avec le départ de son duo d'attaquants, composé d'Andy Delort et Gaetan Laborde. Ces deux joueurs étaient les meilleurs buteurs du club ces dernières saisons, et avaient déjà été décisifs lors de ce nouvel exercice. Pour compenser ces départs importants, le MHSC a misé sur Valère Germain et le jeune et très prometteur Caennais Gioacchini. Après 4 journées de championnat, les hommes de Dall'Oglio se retrouvent en 11position avec 4 points au compteur. Battu lors de l'ouverture du championnat par Marseille (2-3) dans un match fou, Montpellier s'était ensuite fait rejoindre au score à Reims (3-3) en fin de rencontre. Finalement, les Montpelliérains ont décroché leur premier succès lors de la réception de Lorient (3-1). Avant la trêve internationale, les partenaires de Téji Savanier se sont inclinés à Lille (2-1).

De son côté, l'AS Saint-Etienne a été l'une des formations les plus calmes sur le marché des transferts. Le club du Forez s'est cependant fait prêter le buteur uruguayen, Ignacio Martinez, arrivé du Liverpool Penarol dans les dernières minutes du mercato. Cette arrivée était fortement attendue du côté des Verts, à la recherche d'un numéro 9 ces deux dernières saisons. Depuis le début de saison, les Stéphanois souffrent avec trois nuls contre Lorient (1-1), Lens (2-2) et Lille (1-1). Lors de la dernière journée, Sainté s'est inclinée à Marseille (3-1) en réalisant des choses intéressantes par moment. Pour ce déplacement à la Mosson, Puel devrait s'appuyer sur ses cadres habituels avec les Khazri, Bouanga, Camara, Moukoudi, Macon ou Neyou. Auteur de 2 buts avec Sainté en ce début de saison, Khazri a aussi marqué 2 buts avec la Tunisie pendant la trêve internationale. Pour cette opposition, on pourrait voir des buts de chaque côté comme lors de toutes les rencontres de ces 2 équipes cette saison.