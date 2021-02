Pronostic Montpellier Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Montpellier – Dijon avec des buts de chaque côté

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier - Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans victoire lors des 9 dernières journées, Montpellier doit désormais regarder dans le rétroviseur car le club héraultais ne compte que 10 points d’avance sur le premier relégable. De plus, les équipes de bas de tableau enchaînent les résultats positifs, ce qui met logiquement la pression sur les équipes situées dans le milieu de tableau. En milieu de semaine, les Montpelliérains ont réalisé un bon résultat à Saint-Symphorien en prenant un point face à des Messins en forme (1-1). Ce nul a mis fin à 3 défaites consécutives face à Monaco (2-3), le Paris Saint-Germain (4-0) et Lens (1-2). Ces derniers matchs sont représentatifs de la saison des Héraultais, avec un certain panache offensif mais des largesses défensives. En effet, le MHSC possède la 5attaque de L1 mais seulement la 17défense.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Dijon n’a pas su capitaliser suite à son succès à Nîmes (1-3). Les Bourguignons ont enchaîné 3 nuls face à Reims, Marseille et Strasbourg, avant de s’incliner face à Lorient (3-2), Lille (1-0) et contre Lyon (0-1). Auteurs d’une bonne prestation contre l'OL, les Dijonnais ont subi l’efficacité d’une équipe lyonnaise lancée dans sa quête du titre. La défaite en match en retard à Lorient (3-2) lors des arrêts de jeu a marqué les hommes de David Linarès, qui avaient à ce moment-là une très bonne opportunité de se replacer. Avec 4 points de retard sur le premier relégable, Dijon doit passer à la vitesse supérieure lors de cette dernière ligne droite et devra sans doute prendre des risques pour ramener au moins 1 point de La Mosson. Comme lors de 7 des 8 derniers matchs de Montpellier, on devrait voir une rencontre avec des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !