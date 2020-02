Pronostic Monaco Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco enchaîne face à Reims !

Robert Moreno a connu un départ poussif à la tête de l'AS Monaco. Le coach espagnol semble enfin avoir trouvé son équipe qui vient d'aligner trois victoires et un nul. Le club princier peut compter sur le talent des hommes offensifs à savoir son duo Ben Yedder-Slimani, impliqué sur une grande partie des buts monégasques. L'ancien joueur du FC Séville est par ailleurs le meilleur buteur du championnat avec Kylian Mbappé avec 16 réalisations. Slimani, de son côté, n'est pas en reste avec 9 buts et 8 passes décisives. Le week-end dernier, l'AS Monaco a fait un nul sur le terrain de Dijon grâce à un but de son défenseur chilien Maripan bien meilleur depuis l'arrivée du coach espagnol. Pour cette rencontre, Moreno était privé de Golovin, qui va faire son retour de suspension pour ce match. Le Russe retrouve ses partenaires pour ce match face à Reims et devrait apporter sa créativité dans le milieu de terrain monégasque. En face, Reims est calé dans le milieu de tableau à deux points seulement de Monaco. Le week-end dernier, les Champenois sont passés tout près de la défaite à Saint-Etienne, chez des Verts malades, où ils sont revenus au score lors des dernières minutes sur un penalty de Dia. Reims est déjà venu à Monaco cette saison en Coupe de France et les hommes de David Guion s'étaient inclinés sur un doublé de Keita Baldé. En regain de forme, Monaco devrait s'imposer face à Reims qui avait largement perdu à Strasbourg (3-0) avant son match difficile à Sainté.