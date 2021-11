Pronostic Monaco PSV Eindhoven : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Monaco veut refaire le même coup au PSV Eindhoven

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Monaco PSV Eindhoven chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur de 6 derniers mois fantastiques la saison passée, Monaco avait accroché une place sur le podium de Ligue 1. Sa troisième position lui a permis de participer aux barrages de la Ligue des Champions où le club princier s’est incliné lors de son dernier match face au Shakhtar Donetsk. Basculé en Europa League, le club monégasque n’a pas été épargné par le tirage puisqu’il se retrouve avec l’actuel leader de la Liga, la Real Sociedad, et une équipe du PSV Eindhoven, coutumière des joutes européennes. A mi-parcours, les hommes de Niko Kovac sont sur la bonne voie avec 7 points pris, obtenus grâce à leurs succès face à Sturm Graz (1-0 et le PSV à Eindhoven (1-2), pour un nul au Pays Basque face à la Real Sociedad (1-1). Le match aller à Eindhoven nous a offert une rencontre très plaisante avec de multiples opportunités de chaque côté. Au final, Monaco a su résister aux assauts néerlandais pour placer une contre-attaque gagnante en fin de match. Lors de cette rencontre, le local Boadu a inscrit son premier but de la saison pour le club du Rocher mais a eu des opportunités supplémentaires de scorer. En Ligue 1, l’ASM cherche de la constance dans ces résultats. En regain de forme ces dernières semaines, le club du Rocher s’est incliné de manière surprenante à Brest ce week-end (2-0). A domicile, Monaco reste tout de même sur 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues.chez⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar de Monaco, le PSV Eindhoven a participé aux barrages de la Ligue des Champions, au cours desquels la formation néerlandaise s’est inclinée face au Benfica Lisbonne. Basculé dans cette C3, la formation batave a pris un point face à la Real Sociedad (2-2) avant de s’imposer face au Sturm Graz (1-4). La défaite face à Monaco il y a 15 jours est le premier faux pas du club et son 3match sur 3 avec des buts des deux côtés lors de cette phase de poule. En Eredivisie, le PSV s’est bien repris après sa lourde défaite concédée face à l’Ajax (5-0) dans le choc du championnat, en s’imposant contre Twente (5-2) le week-end dernier. Fébrile défensivement, le club d’Eindhoven possède une puissance offensive impressionnante avec les Zahavi, Gapko, Gotze ou Carlos Vinicius. Comme lors du match aller, ce Monaco – PSV devrait nous offrir des buts de chaque côté et une victoire monégasque face à des Néerlandais qui ont perdu leurs 2 derniers matchs de championnat à l'extérieur.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(298€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(414€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco PSV Eindhoven détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !