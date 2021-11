Pronostic Milan AC FC Porto : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Milan AC débloque son compteur face au FC Porto

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un bonus ÉNORME de 100€ offert + 20€ GRATUITS en EXCLU

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Milan AC – FC Porto :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir connu une longue traversée du désert, le Milan AC revient sur le devant de la scène dans le Calcio. Lesont fini 2de Serie A la saison passée derrière le grand rival intériste. Cette saison, les Milanais réalisent une excellente entame qui leur permet de partager la tête du championnat avec le Napoli. Le bilan des hommes de Stefano Pioli est exceptionnel avec 10 victoires pour un seul match nul obtenu sur le terrain de la Juventus (1-1). Le week-end dernier, les Lombards avaient un déplacement compliqué au stade Olympique de Rome face à la Roma. Porté par Zlatan Ibrahimovic (auteur de son 3but pour son 5match de Serie A), le club milanais s’est imposé sur la pelouse des(1-2). Ce succès a mis fin à la longue série d’invincibilité de Mourinho à domicile. Si tout roule en Serie A, le Milan souffre en Ligue des Champions avec trois revers lors des premières journées mais Zlatan n'a joué qu'1 bout de match dans cette compétition, à l'aller face à Porto. Battus à Liverpool (1-2) et Porto (0-1), less’étaient également inclinés à domicile face à l’Atlético Madrid (1-2). Lors de ces 3 rencontres, les Milanais ont montré de bonnes choses mais ont pêché dans les 2 surfaces. Malgré ces revers, le Milan AC peut toujours espérer se qualifier mais doit pour cela s’imposer à domicile face à Porto ce mercredi.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la formation portugaise s’est relancée dans ce groupe il y a 15 jours, en disposant donc du Milan grâce à un but du virevoltant Luis Diaz. Avant cela, les Portugais avaient pris un bon point sur la pelouse du Wanda Metropolitano face à l’Atlético (0-0) avant de subir la loi à domicile d’une équipe de Liverpool supérieure (1-5). En championnat, les hommes de Conceiçao sont en forme avec 5 succès consécutifs. Cette bonne dynamique leur a permis de prendre la place de leader devant le Sporting et le Benfica. Le week-end passé, le FC Porto a confirmé son excellente forme nationale en disposant facilement du Boavista, dans le derby de la ville (4-1). Touché mais pas coulé, le Milan a les armes pour s’imposer face au FC Porto et se relancer dans la course à la qualification, d'autant plus avec un Zlatan Ibrahimovic qui devrait être titularisé pour la première fois cette saison en Ligue des Champions.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Rentrez bien le codedans la case "Code promotionnel" du formulaire d'inscription (le code est généralement pré-rempli).- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Et même sans déposer, vous avez le droit à 20€ de pari gratuit !!!avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC FC Porto encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !