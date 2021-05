Pronostic Metz Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz – Nîmes : les 2 équipes marquent

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce FC Metz - Nîmes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Calé en 9position du classement, le FC Metz ne joue plus rien dans cette dernière ligne droite du championnat. En effet, avec 12 points d’avance sur le 1relégable, le club lorrain est assuré de se maintenir. Le week-end dernier, les Grenats ont explosé la lanterne rouge dijonnaise (1-5) pour mettre fin à une série de 7 journées sans le moindre succès. Depuis le match contre le Paris Saint-Germain, le club messin a retrouvé Niane qui avait débuté la saison pied au plancher avant de se blesser gravement. Le Sénégalais devrait profiter des derniers matchs pour tenter de se montrer de nouveau.chezau lieu de 100€ jusqu'au 26 mai⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Nîmes Olympique lutte pour son maintien. Le week-end dernier, malgré une très belle réaction, les Crocos ont dû se contenter d’un match nul face à Reims (2-2), tandis que la plupart de leurs adversaires directs s’imposaient. Désormais relégable et non plus barragiste, le club gardois compte 2 points de retard sur le FC Nantes et 6 sur Lorient. Si le maintien direct semble dur à aller chercher, tout est encore possible pour la place de barragiste même si le calendrier ne semble pas avantageux avec des oppositions futures face à Lyon et Rennes. Sur ce match semblant un peu plus à leur protée, les Nîmois devraient prendre des risques pour s’imposer, ce qui devrait offrir une rencontre ouverte. Comme lors des 4 derniers matchs des Crocos et de la dernière rencontre des Messins, on pourrait voir les deux équipes marquer.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Nîmes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !