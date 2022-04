Pronostic Metz Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enfin lancé face à Metz

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Metz Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une excellente saison dernière où il avait rapidement acquis son maintien en étant promu, le FC Metz connaît moins de bonheur lors de ce nouvel exercice. 19, les Grenats végètent dans la zone de relégation depuis de nombreuses semaines et comptent actuellement 4 points de retard sur l’ASSE, barragiste, et 5 sur le 1relégable qui n’est autre que Clermont. Depuis la fin d’année 2021, le club lorrain est en souffrance avec une seule victoire obtenue sur la pelouse de Reims (0-1). Les Messins ont ensuite perdu un match important à Geoffroy Guichard (1-0) face à l’AS Saint-Etienne. Après avoir obtenu le point du nul à domicile face à Lens, le club messin a craqué lors de la dernière journée en subissant une déroute au Roazhon Park face au Stade Rennais (6-1). Pendant la trêve hivernale, le FC Metz a disputé et remporté un match amical face à Wehen qui évolue en 3division allemande.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Monaco fait partie des formations dont on attendait nettement mieux. Les Monégasques avaient réalisé une seconde partie de saison incroyable l’an passé qui laissait présager de fortes ambitions pour ce nouvel exercice. Le Club du Rocher n’a jamais semblé trouver son rythme en Ligue 1, ce qui a valu à Niko Kovac d’être licencié pour être remplacé par le Belge Philippe Clement. L’ancien entraineur du Club Bruges a quant à lui connu des débuts laborieux avec sa nouvelle formation avec des éliminations en demi-finale de la Coupe de France et en 8de l’Europa League face à Braga. Les partenaires de Ben Yedder n’ont plus qu’un seul objectif, décrocher un siège qualificatif pour une compétition européenne. Au plus mal après sa défaite à Strasbourg (1-0), Monaco s’est repris contre le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée avec un très beau succès (3-0). Ben Yedder (doublé) et Volland (1 but) sont venus récompenser l’excellente partition de l’ASM. Remonté 7, Monaco veut maintenant enchaîner face à Metz et compte pour cela sur ses internationaux français qui sortent d’un excellent rassemblement avec les Bleus, car Tchouaméni et Ben Yedder ont tous deux marqué. Revigoré par sa victoire sur Paris, Monaco devrait enchaîner contre un Metz en grandes difficultés.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !